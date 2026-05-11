El Ayuntamiento de Jaca (Huesca) muestra su malestar por "la negativa" de Transportes a proteger el viaducto de Rapitán

JACA (HUESCA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jaca (Huesca) ha mostrado este lunes su "malestar" por "la negativa" del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a adoptar medidas de protección y seguridad en el viaducto de la avenida Rapitán, sobre la carretera N-230, para evitar suicidios.

El Gobierno local jacetano envió un escrito al Ministerio el pasado 19 de marzo, respondiendo Transportes que el viaducto será sustituido por un falso túnel cuando se construya la variante de Jaca, añadiendo que el puente corresponde a la avenida Rapitán, "una calle de Jaca que no es competencia de esta Demarcación".

"Si se desea adoptar algún tipo de medida, deberá solicitarse y obtenerse la preceptiva autorización, dado que se encuentra en zona de dominio público", señala el Ministerio de Transportes, añadiendo que "debe tenerse en cuenta que existen otras estructuras cercanas a ésta, por lo que la adopción de medidas en este puente puede no ser eficaz".

PREOCUPACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento ha expresado su "malestar y preocupación" por la respuesta del Ministerio ante "las reiteradas solicitudes" del consistorio para tomar medidas de protección en el viaducto, "una infraestructura que desde hace años se ha convertido en un punto especialmente vulnerable y escenario de numerosos intentos de suicidio, varios de ellos con resultado fatal".

El consistorio ha considerado "absolutamente inaceptable" la respuesta del Ministerio, "especialmente teniendo en cuenta la gravedad de los hechos ocurridos y las reiteradas peticiones trasladadas durante los últimos años".

La primera solicitud formal fue remitida el 7 de septiembre de 2023, apenas iniciado el actual mandato municipal, advirtiendo ya de la "preocupante situación detectada en el viaducto de la Avenida Rapitán" y reclamando "medidas urgentes de seguridad y disuasión" mientras no se ejecutase la variante proyectada de la A-21 y A-23, aprobada en 2015 y que contempla la eliminación del actual viaducto mediante la construcción de un falso túnel.

Posteriormente, el pasado 18 de marzo de 2026, tras registrarse dos suicidios en apenas quince días, el consistorio reiteró nuevamente la necesidad de actuar "con carácter de urgencia", solicitando expresamente la instalación de elementos físicos de protección, como barandillas u otros sistemas de contención, además de requerir información sobre posibles actuaciones y un calendario concreto de intervención.

"Esta no es una reclamación reciente", han recordado desde el Ayuntamiento, indicando que "durante la anterior legislatura ya se trasladó en varias ocasiones la necesidad de actuar en el viaducto de Rapitán para reforzar la seguridad y prevenir nuevos episodios, aunque nunca se obtuvo respuesta por parte del Ministerio".

"Asimismo, el año pasado el consistorio llegó a incluir una partida específica en los presupuestos municipales con el objetivo de poder colaborar en la ejecución de medidas de protección, ante la falta de actuaciones por parte de la administración estatal".

Por todo lo expuesto, el Ayuntamiento ha lamentado que, "pese a la gravedad de la situación y al tiempo transcurrido desde las primeras advertencias, el Ministerio no haya planteado hasta la fecha ninguna actuación concreta ni haya mostrado voluntad de asumir una solución efectiva para evitar nuevos episodios".

El consistorio ha insistido en que "no se puede seguir esperando a la futura ejecución de una variante cuya tramitación acumula años de retraso, mientras continúan produciéndose situaciones dramáticas en un punto cuya vulnerabilidad es conocida por todas las administraciones implicadas".

Por ello, han exigido al Ministerio "una rectificación y una solución, con el compromiso de seguir trabajando para intentar paliar este problema que afecta directamente a la seguridad de la ciudadanía".