El Ayuntamiento de Jaca lanza una campaña para promover un ocio responsable entre la juventud durante las fiestas

JACA (HUESCA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jaca ha puesto en marcha la campaña 'Equipo AntiLiadas: Yo cuido a mis amigos', una iniciativa que apuesta por un enfoque positivo y participativo, basado en el cuidado mutuo dentro del grupo, con el objetivo de prevenir el consumo de alcohol entre jóvenes durante las fiestas

La campaña promueve mensajes de prevención desde la complicidad, el respeto y los vínculos entre iguales. Bajo lemas como 'Yo cuido a mis amigos' y 'Equipo Anti-Liadas', la propuesta busca visibilizar y reforzar actitudes responsables.

Estos son algunos de los mensajes de la campaña: "Comemos algo antes de salir, que sin gasolina no se aguanta la fiesta"; "No mezcles bebidas... o serás el chapas de la noche"; 'Nos vamos escuchando, que el 'yo controlo' necesita una segunda opinión'; 'Tenemos claro cómo volvemos, que aquí nadie se la juega'; 'Si la liamos, que sea bailando, no bebiendo de más'; 'Menor de 18 = 0 alcohol, 100% buen rollo. La fiesta también va con refresco'.

La concejal delegada de Educación y Juventud, Marta Moreno, ha señalado que "con esta campaña hemos querido utilizar un tono cercano y positivo porque creemos que la mejor prevención pasa por apelar al cuidado mutuo, el sentido de grupo y la responsabilidad compartida. Esta campaña reconoce a los jóvenes como protagonistas en la construcción de un ocio saludable y seguro para todos".

Elena Izuel, técnica de prevención del Ayuntamiento, ha apuntado que "el alcohol sigue teniendo un peso importante en la forma en que muchos jóvenes entienden la fiesta y la socialización. Esta iniciativa pretende reforzar conductas de autocuidado respecto al consumo dentro del propio grupo de jóvenes, que muchas veces ya existen pero no siempre se visibilizan. Nuestro objetivo es que cuidarse y cuidar al grupo también formen parte de la fiesta".

La campaña se concreta en la distribución de pulseras de silicona de color flúor, que además de un recuerdo de las fiestas son un símbolo de conexión, de pertenencia y de los lazos que nos unen en estos días especiales, así como chapas con el lema 'En fiestas de Jaca, yo cuido a mis amigos. Equipo Anti-Liadas', que se podrán recoger gratuitamente en la centralita del Ayuntamiento. También se difundirá una campaña de cartelería y se reforzará la iniciativa a través de las redes sociales.

De esta forma, el Consistorio jaqués refuerza su compromiso con la promoción de un ocio más saludable, seguro y compartido, poniendo en valor que divertirse y cuidarse pueden --y deben-- ir de la mano.

Además se va a realizar un concurso en Instagram entre quienes suban publicaciones con la pulsera y los hashtag #EquipoAntiLiadasJaca2025 o #YoCuidoAMisAmigosJaca2025. El premio será un bono de 100 euros a gastar en material deportivo. En la cuenta del área de Juventud (@juventudjaca) se puede consultar toda la información.