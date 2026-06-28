El Ayuntamiento lanza una convocatoria de 30.000 euros en ayudas para organizar eventos deportivos nacionales

Imagen de Zaragoza Capital Europea del Deporte 2027 - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de Zaragoza Deporte, apoyará con 30.000 euros la celebración de competiciones y actividades de carácter nacional durante el segundo semestre de 2026. El Consejo de Administración de la sociedad municipal ha aprobado las bases de una nueva convocatoria de ayudas destinada a respaldar la organización de eventos deportivos que contribuyan a reforzar la posición de Zaragoza como referente nacional en este ámbito. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto del 3 al 10 de julio.

La iniciativa se enmarca en la estrategia municipal de atracción de eventos deportivos de ámbito nacional e internacional, una apuesta que genera importantes beneficios sociales, económicos y turísticos para la ciudad, al tiempo que incrementa su proyección exterior. Esta línea de trabajo, impulsada de forma sostenida durante los últimos años, ha sido uno de los factores determinantes para que Zaragoza haya sido distinguida como Capital Europea del Deporte 2027.

La convocatoria cuenta con una dotación de 30.000 euros y está dirigida a entidades organizadoras de actividades deportivas de carácter nacional que se desarrollen en Zaragoza durante la segunda mitad del año. Estas ayudas permiten apoyar proyectos que contribuyan a incrementar la actividad deportiva, atraer participantes y visitantes y potenciar la imagen de la ciudad.

IMPORTE RÉCORD PARA EVENTOS NACIONALES

Con esta nueva convocatoria, el Ayuntamiento de Zaragoza eleva hasta los 120.000 euros el presupuesto destinado en 2026 a esta línea de ayudas, tras los 90.000 euros previamente aprobados para el primer semestre del año. Se trata de la mayor dotación registrada en esta convocatoria, un 25,7% más que el año pasado cuando ya se marcó el récord histórico, y evidencia el compromiso municipal con el deporte como herramienta de desarrollo social, económico y de promoción de la ciudad.

La diferencia es aún más significativa si se compara con ejercicios anteriores: el presupuesto actual es un 71,4% superior al de 2024 (70.000 euros) y multiplica por seis la cuantía destinada en 2023 y 2022 (20.000 euros).