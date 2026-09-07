El Ayuntamiento de Mequinenza anima a los vecinos a engalanar sus calles para las fiestas de 'La Santa'

Fiestas de 'La Santa' de Mequinenza. - AYUNTAMIENTO DE MEQUINENZA.

MEQUINENZA (ZARAGOZA), 7 (EUROPA PRESS)

La localidad zaragozana de Mequinenza ya empieza a calentar motores para sus fiestas patronales de 'La Santa', que se celebrarán del 16 al 20 de septiembre, y lo hace invitando a los vecinos a convertirse en protagonistas de la decoración del municipio.

La Concejalía de Fiestas ha puesto en marcha una nueva edición del Concurso de Engalanado de Calles, una de las propuestas tradicionales de las fiestas que cada año anima a los vecinos a transformar sus calles con decoraciones originales y coloridas.

Las calles interesadas en participar podrán inscribirse hasta el martes 15 de septiembre en la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Mequinenza, de 9 de la mañana a 2 del mediodía.

El jurado visitará las calles participantes durante la mañana del 16 de septiembre para valorar las diferentes propuestas. A la hora de elegir a las ganadoras se tendrá en cuenta el resultado de las decoraciones y el trabajo realizado para convertir cada espacio en un rincón más de las fiestas.

Y, como es tradición, habrá premio. La calle que consiga el primer puesto recibirá un cordero, mientras que la segunda clasificada será obsequiada con un jamón y la tercera, con una paletilla.

Los premios se entregarán el domingo 20 de septiembre, durante el último baile de 'La Santa', después del tradicional castillo de fuegos artificiales.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento anima a los vecinos a volver a sacar su creatividad a las calles y a mantener viva una tradición que contribuye a crear el ambiente especial de las fiestas.

Una oportunidad para que las calles de Mequinenza se llenen de color y para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de decoraciones que, año tras año, forman parte de la identidad de 'La Santa'.