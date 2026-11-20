Deportistas becados en ediciones anteriores. - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN

MONZÓN (HUESCA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Monzón, a través del Servicio Municipal de la Actividad Física y el Deporte, ha aprobado las becas a deportistas correspondientes a la convocatoria de 2026, dotadas con 15.000 euros. Este año se han beneficiado un total de 22 deportistas que han cumplido las bases de la convocatoria.

El concejal de Deportes, Eliseo Martín, ha recordado que el objetivo es "la concesión de becas económicas para los Deportistas con Proyección de nuestro municipio, que hayan destacado en su participación en competiciones oficiales de las distintas modalidades de deportes individuales reconocidas o de deportes por equipos, pero con palmarés individual propio".

En 2021 se modificaron las bases para actualizarlas a la legislación vigente por lo que unos cien deportistas se han beneficiado de los casi 100.000 euros repartidos en las diferentes convocatorias.

REQUISITOS

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones los deportistas a título individual con residencia en Monzón, con una antigüedad de al menos 3 años en el momento de formalizar la solicitud de su empadronamiento en Monzón. Igualmente, aquellos deportistas de Clubes de Monzón, independientemente del apartado anterior, siempre y cuando los méritos deportivos sean obtenidos con un Club de Monzón.

Hay que disponer de licencia en vigor de una modalidad o especialidad deportiva reconocida como tal por el Consejo Superior de Deportes. Está licencia será del deporte por el que solicitan la beca. Tener una edad comprendida entre los 14 y los 35 años que presenten méritos deportivos según la tabla de baremación detallada en la base décima de la presente convocatoria, pudiendo justificar debidamente la excepcionalidad a la franja de edad determinada en este punto, justificación que se valorará por el órgano instructor nombrado a tal efecto como órgano de control de las presentes becas.

No podrán tener la condición de beneficiarios de estas becas aquellos deportistas que estén en cumplimiento de sanción firme por infracción disciplinaria o administrativa en materia deportiva, calificada como grave o muy grave. Tampoco, aquellos deportistas que concurran en algunas de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Por último, no podrán concurrir a esta convocatoria los deportistas que obtengan subvenciones o ayudas por otras administraciones públicas por un importe mayor a 25.000 euros anuales.