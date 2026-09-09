El Ayuntamiento de La Muela destina más de 140.000 euros a la mejora del CEIP Gil Tarín y la escuela infantil

Archivo - Instalaciones del CEIP 'Gil Tarín'. - DGA - Archivo

LA MUELA (ZARAGOZA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Muela (Zaragoza) ha impulsado la mejora y acondicionamiento del CEIP 'Gil Tarín' y la Escuela Infantil con una inversión que supera los 140.000 euros, a la que se suman los trabajos de mantenimiento general y otras intervenciones realizadas directamente por el personal municipal.

Las actuaciones abarcan las aulas, los patios, las zonas exteriores y los elementos de accesibilidad, con el objetivo de mantener unas instalaciones adecuadas para el alumnado y responder a las necesidades de ambos centros.

Entre las intervenciones se incluye un contrato de obras de pintura de diferentes edificios municipales que afecta tanto al CEIP 'Gil Tarín' como a la Escuela Infantil, además del mantenimiento y conservación general de las instalaciones.

El Ayuntamiento mejora las condiciones de confort y uso de los espacios educativos mediante la instalación de sistemas de climatización en diez aulas y la incorporación de nuevas pizarras digitales, suministradas por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón.

Los patios del CEIP 'Gil Tarín' concentran igualmente una parte importante de la actuación municipal, con la instalación de nuevos sumideros y el soterramiento de las canaletas directamente hasta estos puntos de evacuación, además de la colocación de una pasarela de madera tecnológica, la instalación de césped artificial y la renovación del ya existente en el patio de Primaria. Estas actuaciones se completan con la plantación de nuevos árboles y la renovación de diferentes zonas ajardinadas, mejorando tanto la funcionalidad como el entorno exterior del centro.

La accesibilidad constituye otra de las prioridades de las actuaciones, con un estudio específico y un contrato para la instalación de pavimento podotáctil y el acondicionamiento de diferentes barreras arquitectónicas, dando respuesta a las necesidades de un alumno con discapacidad visual y avanzando hacia unos espacios educativos más inclusivos y seguros.

También se acondicionan las zonas de jardín y huerto escolar, que se mantienen como espacios de aprendizaje y contacto con la naturaleza.

En la Escuela Infantil se renueva además parte del mobiliario y se instala un nuevo toldo para el patio, mejorando las condiciones de los espacios destinados a los niños y niñas de menor edad.

PUESTA A PUNTO

La concejala de Educación, Miriam Ruiz Gracia, ha destacado que el Ayuntamiento realiza "una puesta a punto importante del CEIP 'Gil Tarín' y de la Escuela Infantil, actuando sobre aquellas cuestiones que consideramos prioritarias y procurando que las principales actuaciones estén preparadas para el comienzo del curso".

Ruiz Gracia ha subrayado, igualmente, el trabajo desarrollado durante estos meses por las empresas adjudicatarias, las brigadas y el personal municipal, así como la coordinación con los equipos directivos para detectar necesidades y plantear nuevas actuaciones.

"Es un trabajo que no termina con estas actuaciones, sino que continúa durante todo el año con el mantenimiento y la mejora de las instalaciones, porque queremos que nuestros centros estén en las mejores condiciones posibles para el alumnado y para toda la comunidad educativa", ha señalado.

El alcalde de La Muela, Adrián Tello, ha realzado el esfuerzo realizado por la Concejalía de Educación y, especialmente, el trabajo desarrollado durante los meses de verano para hacer posible que las principales actuaciones estén en marcha al inicio del curso.

Tello ha indicado que esta inversión en el CEIP 'Gil Tarín' y la Escuela Infantil forma parte de un compromiso municipal más amplio con la educación, que también se refleja en el IES 'Cierzo' de La Muela y en la implantación del Bachillerato en el municipio, una medida que cuenta con apoyo y financiación del Ayuntamiento mediante la instalación de aulas prefabricadas.

También ha indicado que este proceso permite que la primera generación de jóvenes de La Muela pueda completar en su propio municipio su trayectoria educativa desde los tres años hasta el Bachillerato, antes de continuar sus estudios universitarios, y ha reafirmado que el Ayuntamiento mantiene su apuesta por seguir mejorando y ampliando los recursos educativos del municipio.