El Ayuntamiento prorroga de nuevo la activación del PEMUZ por olas de calor

Termómetro con 41º en Plaza de Basilio Paraíso, Zaragoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza, ante las últimas previsiones de la AEMET, y siguiendo las indicaciones de la alcaldesa Natalia Chueca, se ha prorrogado una vez más la activación del Plan Municipal de Emergencias (PEMUZ) por olas de calor en nivel naranja, en este caso hasta las 23.59 del sábado 11 de julio .

Dependiendo de las previsiones de AEMET, se podría modificar, ampliar o incluso desactivar antes.

El pasado 6 de julio, el Consistorio prorrogaba hasta este viernes la alerta naranja del Plan Municipal de Emergencias (PMUZ) por la ola de calor que ha activado este lunes ante las altas temperaturas