El Ayuntamiento de La Puebla de Valverde impulsa una red de nueve viviendas municipales de alquiler

LA PUEBLA DE VALVERDE (TERUEL), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Puebla de Valverde impulsa una red de nueve viviendas municipales destinadas al alquiler. La adjudicación de estos inmuebles permitirá la llegada de nuevas familias al municipio y contribuirá a sumar alumnado al colegio y a la escuela infantil de la localidad. Se ha podido acometer la rehabilitación de las viviendas gracias a fondos propios del consistorio y la financiación del Plan de Obras y Servicios (POS) de la Diputación Provincial de Teruel.

Esta actuación, promovida por el Ayuntamiento, tiene como objetivo facilitar el acceso a la vivienda, favorecer el asentamiento de nuevos vecinos y luchar de manera activa contra la despoblación. Con este proyecto se pretende ampliar la oferta habitacional para aquellas personas que trabajan en el municipio o en un radio de hasta 50 kilómetros. Actualmente, el consistorio ha adjudicado las cuatro primeras viviendas disponibles. La llegada de los nuevos inquilinos tendrá un impacto directo en el colegio y en otros servicios municipales, puesto que algunos de los arrendatarios tienen menores a su cargo.

Estas incorporaciones contribuirán a garantizar y reforzar los servicios educativos de La Puebla de Valverde. Para alcanzar el objetivo de disponer de nueve viviendas municipales, el Ayuntamiento ha ejecutado diferentes obras de rehabilitación y construcción desde 2025. En estos momentos, está finalizando los trabajos de una nueva vivienda.

La alcaldesa de La Puebla de Valverde, María Ángeles Izquierdo, ha explicado que "sabemos que los pueblos somos más competitivos en materia de vivienda. Además, es importante conseguir que la gente se quede en nuestros municipios. Por ello, desde el consistorio hemos querido impulsar estas rehabilitaciones para que sus habitantes puedan seguir eligiendo dónde vivir".

El Ayuntamiento también ha celebrado una jornada de puertas abiertas para que los vecinos del municipio pudieran conocer las actuaciones de rehabilitación y construcción realizadas. Esta iniciativa no pretende competir con el alquiler privado, sino complementar la escasa oferta disponible en la localidad.

Además, la recuperación de estas propiedades públicas permitirá generar ingresos anuales a través de los alquileres. Estos recursos podrán destinarse a mejorar las infraestructuras y los servicios, así como a acometer nuevas inversiones municipales. Con esta actuación, La Puebla de Valverde consolida una política de vivienda útil, sostenible y orientada a generar oportunidades, fijar población y garantizar el futuro de la localidad.