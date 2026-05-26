El Ayuntamiento renueva la vegetación de 61 parterres para reforzar la biodiversidad y embellecer Zaragoza

La consejera municipal de Movilidad y Medioambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, al lado de un parterre de la avenida Goya - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha renovado la vegetación de 61 parterres floridos que refuerza la biodiversidad para que crezca dentro de la propia ciudad y supone transformar estos espacios urbanos mediante soluciones paisajísticas de alto valor ornamental, ambiental y ecológico, además de embellecer y mejorar la imagen de las calles.

Del total de intervenciones, 39 son renovaciones parciales y 22 integrales, con sustituciones vegetales de entre el 75 y el 100 por cien, que han conllevado la renovación de sustratos, airear el terreno y recuperar diversidad vegetal. En total se interviene en unos 2.000 metros cuadrados de terreno y se incluye en el presupuesto anual de cada una de las respectivas contratas de Parques y Jardines que gestionan FCC, Urbaser y Umbela.

Al mejorar la biodiversidad en el entorno se fomenta la posibilidad de que diferentes seres vivos puedan afincarse y generar polinización. Asimismo, se introducen insectos como mariquitas y crisopas para atacar al pulgón.

Estos 61 parterres están distribuidos por todos los distritos y barrios rurales de Zaragoza para que al menos haya un entorno ajardinado y reconocible para disfrute de todos los vecinos que los pueden localiza en enclaves estratégicos como rotondas, plazas, accesos urbanos, áreas turísticas y zonas próximas a equipamientos.

CRITERIOS

Precisamente, en el parterre de la estación de Cercanías de la avenida Goya se localiza uno de estos enclaves que rodea toda la plataforma de acceso y donde la consejera municipal de Movilidad y Medioambiente, Tatiana Gaudes, ha informado de esta nueva edición del programa de renovación y mejora de los parterres floridos.

Tatiana Gaudes ha explicado que desde el año 2020 se lleva a cabo una estrategia de biodiversidad junto con las flores para intervenir en más de 60 puntos de la ciudad de Zaragoza, que permite utilizar plantas "acordes a la zona teniendo en cuenta la dirección del propio sol y las necesidades hídricas del propio suelo".

Por otro lado, las flores "engalanan la ciudad la arreglan y la hacen más bonita" y, por lo tanto, esta acción "es una clara estrategia de ciudad que apuesta por la sostenibilidad, la biodiversidad y por una mejor calidad de vida", ha sintetizado Tatiana Gaudes.

Las actuaciones han comenzado los trabajos previos en marzo y abril, al ser el periodo óptimo para la implantación de las especies. El sistema incluye preparación intensiva del terreno, incorporación de materia orgánica, instalación de riego por goteo y mantenimiento continuado mediante escardas, podas, reposiciones y controles mensuales hasta noviembre.

COMBINACIONES SOLARES

El programa se articula en torno a cuatro grandes combinaciones florales diferenciadas según exposición solar y cromatismo. Dos de ellas están destinadas a espacios soleados y otras dos a zonas de sol y sombra.

Las propuestas incorporan tonalidades lila, rojo, amarillo, naranja, rosa o blanco, además de gramíneas y especies tapizantes que aportan textura y continuidad visual.

La combinación "Sol A", de cromatismo lila, fucsia y rojo, se implantará en espacios como la avenida José Atarés, la plaza de Santa Engracia, el Parque del Tío Jorge o la plaza Emperador Carlos V.

La combinación "Sol B", caracterizada por tonos lila, amarillo y anaranjado, estará presente en enclaves como la rotonda de Blas Infante, el Parque del Agua, plaza Europa, paseo de Sagasta o plaza de la Ciudadanía.

Por su parte, las soluciones "Sol-Sombra C" y "Sol-Sombra D" se destinarán a espacios más protegidos del sol directo, como plazas, paseos arbolados o determinadas zonas del Parque José Antonio Labordeta.

Además de las actuaciones en el centro urbano, el programa extiende las intervenciones a barrios rurales como Alfocea, Casetas, Garrapinillos, La Cartuja Baja, Montañana, Monzalbarba, Movera, Peñaflor de Gállego, San Gregorio y San Juan de Mozarrifar.

ALCORQUES Y ZONAS DE REFUGIO PARA INSECTOS BENEFICIOSOS

Gaudes ha contado que además de estas intervenciones en parterres, se refuerza la red de alcorques floridos y zonas refugio de insectos beneficiosos, que se ha consolidado como una de las líneas estratégicas más relevantes dentro de las políticas municipales de naturalización urbana y sanidad vegetal.

"Estamos trabajando --ha explicado-- con alcorques floridos para generar flores dentro de los alcorques como una estrategia estética, pero también para favorecer la biodiversidad, ya que en esos espacios pueden vivir insectos beneficiosos que ayudan a controlar mejor las plagas".

En declaraciones a los medios de comunicación, Gaudes ha indicado que todo esta campaña de parterres florales y de alcorques floridos "pertenecen a una estrategia de biodiversidad, de naturalización y al final de soluciones basadas en la naturaleza".

La campaña de este año supondrá un incremento del 19 por ciento en la superficie destinada a estos espacios, alcanzando un total de 2.150 metros cuadrados distribuidos en 607 puntos entre alcorques, parterres y alcorques elevados.

Entre las nuevas ubicaciones destacan espacios emblemáticos como la avenida César Augusto o la plaza de Los Sitios, donde se implantarán nuevos refugios vegetales asociados al arbolado urbano.

También se actuará en puntos como Parque San Pablo, plaza Esperanza, avenida Ranillas, paseo Echegaray, plaza de la Bambola, Anillo Verde o avenida Madrid, combinando nuevas implantaciones, renovaciones y refuerzos de zonas ya existentes.

EQUILIBRIO ECOLÓGICO

Estas actuaciones consisten en la implantación de vegetación herbácea seleccionada específicamente para proporcionar alimento y refugio a insectos beneficiosos que desempeñan un papel esencial en el equilibrio ecológico urbano.

Entre las especies utilizadas figuran variedades como 'Phacelia tanacetifolia', 'Lobularia maritima', 'Calendula officinalis', 'Achillea millefolium' o 'Centaurea cyanus', elegidas por su capacidad de atraer polinizadores y fauna auxiliar.

Los alcorques y zonas refugio funcionan como pequeños microhábitats urbanos en los que encuentran alimento y protección especies como mariquitas, abejas, abejorros, mariposas, polillas u hormigas. La presencia de esta fauna contribuye de manera natural al control biológico de plagas, reduciendo la necesidad de tratamientos fitosanitarios y favoreciendo ecosistemas urbanos más equilibrados y resilientes.

El proyecto se enmarca en una estrategia municipal que apuesta por soluciones basadas en la naturaleza para afrontar retos como el cambio climático, el efecto isla de calor o la pérdida de biodiversidad.

Además de sus beneficios ecológicos, estos espacios mejoran el paisaje urbano, aportan color y olor a las calles y refuerzan la conexión de la ciudadanía con la naturaleza.

Según el calendario previsto, durante los meses de mayo y junio se están desarrollando las plantaciones, renovaciones y refuerzos, que mostrarán su mejor cara dentro de pocas semanas.