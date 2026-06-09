El Ayuntamiento de Teruel anima a los comercios a vestir sus escaparates de Vaquilla

El concejal de Desarrollo Económico, Luis Girón; el representante del Centro Comercial Abierto, Rodolfo Pangua; y la gerente de ACESTeruel, María Parrilla. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL.

TERUEL 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel, las tres asociaciones de comerciantes de la ciudad y la empresa Patycar, gestora de la plaza de toros, han convocado la tercera edición del Concurso de Escaparates Vaquilleros y Taurinos con el objetivo de implicar al comercio local en la ambientación de la ciudad ante la proximidad de las Fiestas del Ángel que se celebrarán del 3 al 13 de julio.

La iniciativa se dirige a todos los establecimientos asociados a alguna de las tres organizaciones comerciales de Teruel y persigue que los escaparates incorporen elementos inspirados en la Vaquilla del Ángel y en la tradición taurina, independientemente del sector al que pertenezca cada negocio.

El concejal de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Teruel, Luis Girón, ha presentado el concurso y ha aprovechado para destacar el intenso calendario de actuaciones impulsadas durante el mes de junio para favorecer la actividad económica de la ciudad.

En este sentido, ha recordado la buena acogida de la nueva campaña Volveremos, que ha registrado un gasto de 16.000 euros en apenas dos días entre las aportaciones del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Teruel.

Asimismo, ha señalado que la reciente puesta en servicio del ascensor del Carmen también está contribuyendo a incrementar la actividad comercial al facilitar la conexión entre este barrio y el centro histórico.

Girón ha enmarcado el concurso dentro de las iniciativas de dinamización que preceden a las Fiestas de la Vaquilla del Ángel y ha animado a los comerciantes a sumarse a una propuesta que permitirá trasladar el ambiente festivo a las calles de la ciudad semanas antes del inicio de las celebraciones.

"En menos de un mes celebraremos nuestra fiesta más emblemática y qué mejor manera de anunciar su llegada que llenar los escaparates de los colores y símbolos que identifican a la Vaquilla", ha señalado.

La presentación también ha contado con la participación de representantes de las asociaciones de comerciantes. En representación del Centro Comercial Abierto, Rodolfo Pangua ha destacado el valor de los escaparates como una herramienta fundamental para promocionar los negocios y atraer la atención de clientes y visitantes.

Pangua ha recordado que esta iniciativa permite dar visibilidad al comercio local a través de una acción vinculada a una de las celebraciones más queridas por los turolenses y ha explicado que el jurado valorará aspectos como la identificación con la fiesta, la originalidad, la creatividad, la iluminación, la calidad estética y la exposición del producto.

Por su parte, la gerente de ACESTeruel, María Parrilla, ha detallado los premios previstos para esta edición. El concurso concederá un primer premio al mejor escaparate vaquillero, dotado con 200 euros en publicidad digital.

El mejor escaparate taurino recibirá un abono para todos los festejos taurinos de las Fiestas del Ángel y un cartel publicitario gratuito en la plaza de toros durante toda la feria. Además, el certamen incluirá un premio popular que se decidirá a través de las votaciones en la página de Facebook No Rompas el Círculo. El establecimiento ganador recibirá 100 euros en publicidad digital.

Entre las personas participantes en la votación se sorteará también un premio patrocinado por Interpeñas, que consiste en el abono de la cuota de peña correspondiente.

Parrilla ha destacado que esta acción constituye una excelente oportunidad para otorgar protagonismo al comercio local durante unas fechas especialmente importantes para la ciudad y ha confiado en que la participación continúe creciendo tras la consolidación progresiva de esta iniciativa.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta las 14.00 horas del próximo 18 de junio y deberán formalizarse a través de las asociaciones de comerciantes. Los escaparates deberán exhibirse, como mínimo, entre los días 18 y 28 de junio, aunque permanecerán instalados hasta el 3 de julio. El fallo del jurado y la entrega de premios tendrán lugar el 30 de junio en el Ayuntamiento de Teruel.

Las Fiestas del Ángel comenzarán el próximo 3 de julio y se prolongarán hasta el día 13, por lo que el concurso volverá a convertirse en uno de los primeros actos que anunciarán la llegada de la celebración más emblemática de la capital turolense.