El Ayuntamiento de Teruel estrenará en los próximos días un nuevo parque infantil inclusivo en la Plaza de la Cultural

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, junto a la concejal María Pilar Sánchez, en el nuevo parque infantil. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel estrenará en los próximos días un nuevo parque infantil en la Plaza de la Cultural, dotado con ocho nuevos juegos inclusivos que completan la nave espacial infantil instalada en este espacio en octubre de 2023. La actuación ha supuesto una inversión de 30.000 euros financiados con fondos municipales.

Aunque estaba previsto finalizar los últimos trabajos y abrir el parque esta misma mañana, las inclemencias meteorológicas han impedido ultimar algunos detalles, por lo que su apertura se pospondrá unos días. Aun así, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y la concejal de Parques y Jardines, Maria Pilar Sánchez, han visitado esta mañana la instalación para comprobar el resultado de los trabajos realizados.

La alcaldesa ha destacado que "este nuevo parque infantil refuerza la apuesta del Ayuntamiento por crear espacios públicos accesibles e inclusivos, pensados para que todos los niños puedan jugar juntos, independientemente de sus capacidades". Emma Buj ha subrayado además que "invertir en parques infantiles es invertir en bienestar, convivencia y en una ciudad más amable para las familias".

Por su parte, la concejal de Parques y Jardines ha explicado que "todos los juegos se han diseñado con criterios de inclusión y seguridad, incorporando elementos que facilitan el uso a niños con movilidad reducida, discapacidad intelectual o trastornos del espectro autista". Asimismo, ha señalado que "la base continua de caucho amortiguante garantiza una mayor protección y reduce el riesgo de lesiones en caso de caída".

NOVEDADES DEL PARQUE

Entre las novedades del parque destaca la instalación de un cartel inclusivo con pictogramas SAAC (Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación, que mejora la accesibilidad cognitiva y favorece la integración de niños con TEA, discapacidad intelectual y otras afecciones neurológicas.

El área de juegos cuenta también con un columpio de integración múltiple hexagonal, conocido como "los pinceles", con cuatro asientos planos y dos asientos de integración, que permite a los niños socializar mientras se columpian. A ello se suman un balancín de burbujas, un juego de muelle de cuatro plazas, el muelle "Spooky Chismoso" y un carrusel volador, que puede utilizarse en distintas posiciones: de pie, sentado, a caballito, en el suelo o tumbado.

El parque se completa con una casita Planetarium, inspirada en la naturaleza y el universo, que incorpora cinco juegos interactivos en inglés relacionados con el sistema solar, los astros, las fases lunares y las capas de la atmósfera, además de un banco tertulia accesible para sillas de ruedas. Por último, se ha instalado un cuenco giratorio inclinado, especialmente diseñado para niños con movilidad reducida.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Teruel reafirma su compromiso de crear áreas de juego inclusivas, donde todos los niños puedan compartir experiencias, fomentar la convivencia y disfrutar del juego en igualdad de condiciones.