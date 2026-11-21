Espinosa y Mendoza durante la visita a las obras del consultorio médico de San Gregorio. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha comenzado las obras de adecuación del nuevo consultorio médico en el barrio rural de San Gregorio que permitirán mejorar las instalaciones y habilitar un botiquín farmacéutico para los vecinos. La obra, que tiene un plazo de ejecución de seis meses, cuenta con una inversión de 440.653 euros --iva incluido-- con presupuesto municipal.

El objetivo es mejorar la capacidad asistencial del barrio y ofrecer a los vecinos unas instalaciones "más modernas, accesibles y adaptadas a las necesidades actuales" de los vecinos, ha indicado la concejal delegada de Barrios Rurales, Paloma Espinosa, quien ha visitado hoy este espacio, junto al consejero de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza.

Mendoza ha recordado que esta es una de las obras previstas en el convenio con la Diputación Provincial de Zaragoza y que, ante la falta de ingresos, tuvo que financiarse finalmente con presupuesto municipal.

"Para este Ayuntamiento la inversión en barrios rurales es una prioridad como se demuestra en las cuentas municipales", ha señalado.

Los trabajos, que comenzaron a comienzos de noviembre, cuentan con un plazo de ejecución de seis meses y han sido adjudicados a la empresa Construcciones Iberco S.A.

El proyecto responde a la necesidad de ampliar y mejorar la atención sanitaria en San Gregorio, cuyo consultorio actual presenta limitaciones para atender la demanda. Para ello, se está rehabilitando y acondicioando un edificio de planta baja situado junto al consultorio actual, que hasta ahora contaba con tres salas en desuso.

La nueva distribución permitirá organizar las instalaciones en dos áreas diferenciadas: una destinada a la atención primaria habitual y otra específica para pacientes que requieran mayor atención. El área de atención general contará con un acceso principal, sala de espera y tres consultas: una polivalente, una de enfermería y otra médica. También dispondrá de espacios auxiliares destinados a limpieza y almacenamiento.

Por su parte, la segunda zona tendrá un acceso independiente, una sala de espera y una consulta específica. Esta configuración permitirá sectorizar el edificio y atender posibles situaciones epidemiológicas con mayores garantías de seguridad, siguiendo las necesidades puestas de manifiesto durante la pandemia de COVID-19.

UN BOTIQUÍN FARMACÉUTICO

Además, el centro contará con un botiquín farmacéutico para facilitar el acceso a los medicamentos a los vecinos de San Gregorio, un barrio que actualmente carece de farmacia.

La distribución de esta zona incluirá un vestíbulo, un espacio destinado al botiquín, un almacén farmacéutico y un aseo. Contará también con una sala polivalente. La intervención contempla la modernización del inmueble, cuya construcción data de 1970. También se llevarán a cabo actuaciones de rehabilitación energética y mejoras para adaptar el edificio a la normativa vigente en materia de accesibilidad y protección contra incendios.

El proyecto contempla cuatro accesos exteriores accesibles desde la plazoleta peatonal situada al norte del edificio. Con esta actuación, el Ayuntamiento de Zaragoza avanza en la mejora de los equipamientos públicos de los barrios rurales, "dotando a San Gregorio de unas instalaciones sanitarias renovadas y con mayor capacidad de atención", ha indicado Espinosa.