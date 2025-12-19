El Ayuntamiento de Zaragoza anima a donar sangre por el 175 aniversario de Policía Local: "Es un gesto que salva vidas"

Jornada de donación de sangre en el cuartel de la Policía Local en Domingo Miral. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, impulsa el reto '175 donaciones de sangre con motivo del 175 aniversario de la Policía Local de Zaragoza', una iniciativa solidaria que "salva vidas" y busca fomentar la donación de sangre y reforzar el compromiso social de la ciudad en unas fechas de especial necesidad.

El reto se desarrollará a través de varias jornadas especiales de donación que tendrán lugar durante los meses de diciembre y enero, tanto en dependencias de la Policía Local, en los cuarteles de Palafox y La Paz, como en las instalaciones del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, situadas junto al parque Delicias.

El inicio de la campaña ha tenido lugar en el cuartel de la calle Domingo Miral y ha contado con la presencia de la concejal delegada de VioGén del Ayuntamiento de Zaragoza, Ruth Bravo; la gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, Rosa Plantagenet-Whyte; y el superintendente de la Policía Local de Zaragoza, Antonio Blas Soriano.

El objetivo es alcanzar, e incluso superar, las 175 donaciones, una cifra simbólica que coincide con el aniversario del cuerpo policial. "Es un gesto que sale del corazón, que es dar tu propia sangre para que una persona que realmente lo necesita salve la vida", ha aseverado la gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, Rosa Plantagenet-Whyte.

Los policías locales "tienen en su ADN el servicio al ciudadano, el compromiso de ayudar, pero en este caso han dado un paso más, que es donar su propia sangre para esas personas que están en los hospitales".

"Apelamos a familiares, amigos, a todo el mundo que quiera hoy venir a esta donación, que imaginen que tienen un amigo invisible, un amigo invisible que jamás conocerán, pero que su vida depende de esta donación de sangre", ha apuntado Plantagenet-Whyte.

UN GESTO SENCILLO QUE SALVA VIDAS

La concejal delegada de Violencia de Género del Ayuntamiento de Zaragoza, Ruth Bravo, ha subrayado la importancia de esta iniciativa solidaria.

"Donar sangre es un gesto sencillo que salva vidas y que demuestra lo mejor de nuestra sociedad. Con este reto queremos animar a la ciudadanía a participar y, al mismo tiempo, rendir un merecido homenaje a la Policía Local de Zaragoza en su 175 aniversario, destacando su carácter solidario, su cercanía y su vocación de servicio público", ha señalado.

Asimismo, Bravo ha destacado también el papel ejemplar de la Policía Local a lo largo de su historia. "La Policía Local de Zaragoza cumple 175 años al servicio de la ciudad, protegiendo a los vecinos y vecinas y contribuyendo a una Zaragoza más segura y cohesionada. Este reto solidario es una muestra más de su compromiso con la ciudadanía, que va más allá de sus funciones habituales".

Desde el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón se recuerda que durante las semanas previas y posteriores a las fiestas navideñas aumenta la demanda de componentes sanguíneos, mientras que las donaciones suelen descender.

Por ello, iniciativas como este reto resultan especialmente necesarias para garantizar el suministro a los hospitales de la comunidad autónoma. El Ayuntamiento de Zaragoza anima a todas las personas que cumplan los requisitos para donar -tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud- a sumarse a este reto solidario y a convertir la donación de sangre en un hábito.

Las mujeres pueden donar hasta tres veces al año y los hombres hasta cuatro. Con este reto de 175 donaciones, Zaragoza une solidaridad, salud y reconocimiento institucional para celebrar un aniversario histórico de su Policía Local y reforzar una cultura de altruismo que salva vidas cada día.

200 BOLSAS

Por otro lado, la gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón ha informado de que diariamente se necesitan 200 bolsas para poder suministrar sangre a todos los hospitales de la comunidad autónoma, tanto públicos como privados.

Rosa Plantagenet-Whyte ha aclarado que la cifra suele alcanzarse porque "tenemos un punto fijo de donación y también unas unidades móviles que recorren todo el territorio".

Ha animado a donar sangre a toda la población entre 18 y 65 años que se encuentre en buen estado de salud, especialmente a los grupos sanguíneos cero negativo porque "tenemos una especial necesidad".

En Navidad, ha apostillado Plantagenet-Whyte, "nuestro stock puede escasear porque incluso nuestros donantes habituales cambian la rutinas y la gente se va de celebración o a visitar a otros familiares, pero nuestros hospitales siguen funcionando y la sangre se necesita".