El Ayuntamiento de Zaragoza apuesta por acercar a "gitanos y payos": "Somos todos parte de la misma historia"

La consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, entrega reconocimientos en el acto por el Día de la Cultura Gitana. - TONI GALÁN/AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, ha presidido este lunes el acto institucional del Ayuntamiento de Zaragoza con motivo del Día de la Cultura Gitana, en el que ha celebrado que se ha conseguido "acercar miradas" y que "gitanos y payos sigan trabajando juntos" porque "somos todos parte de la misma historia".

El acto, que ha tenido lugar en la Casa de los Morlanes, ha conmemorado el 601 aniversario de la llegada del pueblo gitano a la península Ibérica, cuyo primer documento data del 12 de enero de 1425 en Aragón, y representantes de la comunidad han hecho un repaso de las iniciativas llevadas a cabo durante el año pasado para celebrar el sexto centenario.

"Todos somos parte de un proyecto común, que es el de construir una ciudad abierta, acogedora e inclusiva, una sociedad libre e igual en la que todas las personas podamos tener oportunidades y podamos tener un futuro", ha comenzado Orós, quien ha añadido que en este proyecto común no todo tiene que ser "uniforme" ni "estar cortado por el mismo patrón".

Así, ha insistido en que debe incluir un respeto a las singularidades y a cada una de las personas que forman parte de la ciudad de Zaragoza, y que "no es posible sin conocer, reconocer y comprender la cultura, las costumbres y el modo de entender la vida de cada uno de nosotros".

En este sentido, la consejera ha recordado que "la historia del pueblo gitano no la han contado los gitanos, siempre la han contado otros, construyendo un relato que se ha traducido a lo largo de la historia en marginación y en persecución". "Para conocer la verdad del pueblo gitano hace falta que sean ellos los que cuenten su vida y los que cuenten su historia", ha remachado: "Sólo desde el conocimiento y desde el respeto a su verdadera historia, a su cultura, a sus costumbres y a sus aspiraciones podremos caminar hacia la verdadera igualdad".

Ejemplo de ello han sido los actos con motivo de los 600 años de la llegada del pueblo gitano a la península, en los que "han sido ellos los que han contado su historia" a través de diferentes actividades musicales o culturales en las que han conseguido "acercar miradas".

"No se trata simplemente de tolerar al otro, sino de reconocer al otro como parte del mismo paisaje, de la misma historia y de la propia memoria", ha reivindicado Orós, agregando que "la integración debe ser bien entendida y bidireccional".

PLAN DE CONVIVENCIA E INTERCULTURALIDAD

Para ello, ha avanzado que el Consistorio zaragozano tiene "un nuevo reto" en el Plan Municipal de Convivencia e Interculturalidad 2030, un documento que subraya que la capital aragonesa es "una ciudad plural, donde conviven personas de múltiples orígenes y donde la población gitana ocupa un lugar central".

El plan propone una convivencia basada en tres pilares: la igualdad de derecho, la interacción positiva y el reconocimiento de las indentidades culturales como parte del patrimonio de la ciudad.

"Tenemos que seguir avanzando a una Zaragoza donde la diversidad sea un valor compartido, la discriminación no tenga cabida y todas las personas, gitanas o no, puedan convivir en igualdad", ha apostillado la responsable municipal de Políticas Sociales, quien ha insistido en que "no importa quién eres, sino cómo eres" y en que, "en esa vida compartida, payos y gitanos no son dos mundos separados", sino "parte de la misma historia".

La directora de la Fundación Secretariado Gitano en Aragón, Tamara Clavería, ha relatado cómo, en un primer momento, el ideario que acompañaba a las personas gitanas era "positivo", ligado al peregrinaje hacia Santiago de Compostela, pero con el paso de los años se convirtió en "negativo y limitado", hasta la actualidad, cuando está, en algunas ocasiones, "exclusivamente ligado al folclore y a la delincuencia".

UNA SITUACIÓN "MUY DELICADA"

Todo ello ha provocado que la situación de la población gitana sea "muy delicada", con unos datos de pobreza "alarmantes" --86% en población general, 89% en pobreza infantil--, un 63% de abandono escolar, problemas de infravivienda y chabolismo, una tasa de empleo que triplica a la del resto del país o que el 35% de las personas de esta comunidad "sientan la discriminación de cerca".

Pese a ello, Clavería ha reivindicado la "resiliencia" del pueblo gitano, que persigue, como cualquier ser humano, "la realización, el amor por la vida y el respeto por la misma", para lo que ha apostado por que la juventud coloque a la interculturalidad "en el lugar que merece" y aporte su "granito de arena por una sociedad más bella, más justa y más igualitaria".

Desde la Asociación de Mujeres Independientes Gitanas Aragonesas (AMIGA), la histórica activista Esther Jiménez se ha dirigido especialmente a los jóvenes: "Que os forméis, que estudiéis, porque la libertad es el conocimiento de las cosas, pero eso sí, no olvidéis vuestra cultura"

A continuación, se ha hecho un repaso a las aportaciones más importantes de los gitanos a lo largo de la historia, como los Tercios de Flandes, cuyas filas estaban engrosadas en buena medida por soldados de esta etnia, o la aportación del diputado Juan de Dios Ramírez Heredia en la redacción de la Constitución española.

También se ha hecho un resumen de las actividades más importantes realizadas a lo largo de 2025 con motivo del sexto centenario de la llegada del pueblo gitano a la península, como la iluminación del Palacio de la Aljafería con los colores de la bandera romaní --verde, azul y rojo--, la grabación del documental 'El buen rey', un informe sobre discriminación, varias sesiones con estudiantes, el concierto de San Juan en la plaza del Pilar, la participación en la Feria de la Igualdad, el Premio Ebrópolis por las buenas prácticas ciudadanas o el acto institucional del Gobierno de Aragón por esta efeméride, con la presencia del presidente autonómico, Jorge Azcón.