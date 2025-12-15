El Ayuntamiento de Zaragoza cede un local de 180 m2 a la escuela de tauromaquia Mar de Nubes para ensayos y actividades

1036256.1.260.149.20251215145947 La alcaldes de Zaragoza, Natalia Chueca, con alumnos de la escuela de tauromaquia 'Mar de Nubes' - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha cedido un local multiusos de 180 metros cuadrados en la plaza Ortilla, número 8, en el distrito del Actur, a la escuela de Tauromaquia 'Mar de Nubes' para que su alrededor de 30 alumnos, de los que dos son chicas, puedan llevar a cabo sus ensayos y actividades formativas.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha hecho entrega de las llaves del local al director de esta escuela de tauromaquia y también torero, Miguel Cuartero, en presencia de una representación del alumnado que además ha realizado unos pases y han entregado un capote, de kilos de peso, a la alcaldesa.

En su intervención, Chueca, ha trasladado el "compromiso firme con la cultura, la libertad" del Ayuntamiento de Zaragoza así como con "defender una tradición que forma parte de nuestra identidad". "Así lo entendemos y por eso apoyamos y visibilizamos con el anuncio de las fiestas del Pilar de que es una "necesidad" de la escuela 'Mar de Nubes' este local para que los jóvenes puedan ensayar, practicar y tener un espacio para desarrollar su vocación".

Con este acuerdo se formaliza un decisión "coherente" con la forma de gobernar de un equipo de gobierno que "no se esconde al defender lo nuestro", ha subrayado, al tiempo que ha recordado que esta escuela de tauromaquia cumple 10 años "transmitiendo el arte del toreo con éxito, vocación y constancia y apostando por los jóvenes para que el aprendizaje sea rigurosa y la exigencia del arte del toreo sea transmitida a todos los alumnos que se han acercado a este centro".

Sobre el local ha explicado que se cede por cuatro años, prorrogable otros cuatro más para que se puedan impartir clases teóricas, reuniones, actividades, visualizaciones y proyecciones de videos divulgativos, además de cursos para aficionados y "todo lo que es cubrir las necesidades que supone tener una sede estable para seguir impartiendo el arte de la tauromaquia".

La alcaldesa ha querido dejar claro que el Gobierno de Zaragoza "apoya" a la tauromaquia y en ese sentido se han dado varios pasos decisivos como la subvención de que se incrementa hasta los 50.000 euros y la recuperación de los premios "prestigiosos" de las fiestas del Pilar que los "gobiernos de la izquierda dejaron de celebrar", ha criticado.

CRÍTICAS A LA DPZ

También, ha citado el apoyo y respaldo del Ayuntamiento en los momentos "más complicados" cuando "algunas voces se manifestaban en contra de la tauromaquia", ya que "siempre hay unos pocos que intentan agredir y atacar a la tauromaquia". No obstante, se ha mostrado firme al subrayar: "no podemos dejar que unos que gritan mucho se salgan con la suya y un arte con tantos años de historia y tan importante para la economía de las familias se quede olvidado y arrinconado como si fuese algo que no merece defenderse con pleno derecho".

Tras recalcar que el Ayuntamiento ha mostrado claramente un posicionamiento "inequívoco al lado de la libertad cultural y también con el máximo respeto por todas las personas que se dedican a este arte y a este oficio".

En su discurso ha calificado de "importante" el convencer a otras instituciones para que también se sumen en este apoyo. "Ojalá la plaza de toros de La Misericordia fuese del Ayuntamiento de Zaragoza porque tenéis que tener claro que podríais practicar allí que podrías ensayar y las clases serían mucho más sencillas", ha expresado.

A colación ha reconocido no entender como la Diputación Provincial de Zaragoza --de la que depende la plaza de toros-- gobernada por el Partido Socialista "impide" que los aspirantes a torero puedan practicar en el espacio donde después se van a llevar a cabo esas corridas de toros. "Es el espacio natural para esos entrenamientos, como en cualquier otra práctica deportiva que utilizan sus instalaciones", ha comparado.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Zaragoza, ha dicho, seguirá con la mano tendida para que los alumnos de 'Mar de Nubes' encuentren en esta institución la "defensa de la tauromaquia, siempre sin complejos, con alegría, defendiendo la libertad frente a la censura y también respetando y defendiendo con honestidad y respeto una tradición que es esencial y que forma parte de nuestra historia y del legado de generaciones anteriores".

Chueca ha dado la enhorabuena a 'Mar de Nubes' por este logro y todos los conseguidos y sobre todo a su presidente, Miguel Ángel Cuartero, y a todos los alumnos que han asistido a este acto par que sigan practicando "duro" porque "realmente se necesita no solamente mucha valentía, sino mucho esfuerzo y mucho trabajo para conseguir hacer realidad los sueños" y para que consigan hacerse un hueco en el "difícil" mundo de la tauromaquia a nivel internacional.

"PATRIMONIO A CONSERVAR"

Por su parte, el torero y fundador de la asociación 'Mar de Nubes', Miguel Ángel Cuartero, ha expresado su satisfacción por la cesión de este local y que en los presupuestos haya una partida para atender "los sueños de toreros y aficionados".

Ha defendido la tauromaquia como un "patrimonio a conservar" y ha relatado que antes de esta cesión tenían que ir fuera de Zaragoza para realizar sus actividades y ahora se ha logrado que sea un centro de formación de "referencia y de los más importantes de España" porque el Ayuntamiento es el interlocutor "adecuado".

"Hoy --ha subrayado Cuartero-- se cumple un nuevo hito en nuestro camino. El Ayuntamiento de nuestra ciudad vuelve a acordarse de los chicos y chicas que quieren ser toreros para, esta vez, dotarlos de un local donde puedan llevar a cabo su formación en mejores condiciones".

El torero ha comentado en los diez años de andadura de esta escuela han jugado al toro con miles de niños, llegado a multitud de localidades zaragozanas y también han promovido muchas jornadas inclusivas, acercando el toreo a numerosos espectadores y aficionados.

Ha tenido un recuerdo cariñoso para las jornadas realizadas con miembros de Up and Down, colaboraciones con Aspanoa, o jornadas para la integración en diferentes localidades, junto a charlas sobre el toreo de salón en diferentes residencias de personas mayores.

Esta escuela impulsa la tauromaquia mediante su labor formativa a aspirantes a torero, de entre 5 y 20 años, que consolidan a 'Mar de Nubes' como una de las "más importantes de España". También ha citado el programa, Grupo Torea, que acoge a todo aquel aficionado que quiera aprender acerca del toreo.

A ello se suman infinidad de charlas, cursos o videoconferencias que se dan en abierto para todos los aficionados que quieran disfrutarlas con personajes relevantes del toreo de ámbito nacional como El Litri, Cristina Sánchez o los embajadores de su proyecto que son "dos instituciones" en Zaragoza en referencia al doctor Val Carreres y los maestros Roberto Bermejo y Raúl Gracia 'El Tato'.