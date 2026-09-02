El Ayuntamiento de Zaragoza coloca una pancarta en apoyo a Ceuta con la presencia del PSOE

Colocación de la pancarta de apoyo a Ceuta en el Ayuntamiento de Zaragoza. - MIGUEL G. GARCIA/AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha colocado este miércoles una pancarta con el lema 'Zaragoza con Ceuta', en solidaridad con los ceutíes con motivo de la entrada masiva de decenas de miles de migrantes en la ciudad autónoma el pasado 30 de julio, en un acto que ha estado presidido por la alcaldesa, Natalia Chueca, y que ha contado con la presencia de la portavoz de Vox, Eva Torres, y la del PSOE, Lola Ranera, aunque este partido se ha desmarcado de las concentraciones previstas para este miércoles a las 20.00 horas, convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Zaragoza en Común (Zec) no ha estado presente.

"Ceuta lleva un mes muy duro desde la pasad 'invasión' del 30 de julio y, sin duda, necesita sentir el apoyo y la solidaridad de todos los españoles y, por lo tanto, también de todos los zaragozanos", ha expresado la alcaldesa de la ciudad, quien ha señalado que este es sólo el primer acto de un día "de apoyo y solidaridad", que culminará con la concentración a las puertas del Ayuntamiento.

En este sentido, ha querido hacer un llamamiento para demostrar a los ceutíes que "no están solos", a pesar de que "se ha visto truncada la normalidad de sus vidas y que ahora están sujetos a una situación de caos y de desesperación". La alcaldesa quiere que vean que "desde el resto de España nos solidarizamos con ellos, les apoyamos y vamos a estar hasta el final".

Además, ha asegurado que "esto no acaba hoy", en una jornada en la que se celebra el Día de Ceuta, que ellos no van a poder celebrar y que tiene un significado especial, ya que conmemora el nombramiento del primer gobernador ceutí ya en el siglo XV, lo cual es "la mejor forma y el mejor hecho que corrobora que Ceuta es española y que esta invasión por parte de Marruecos, que reivindica que Ceuta es para ellos, pues sin duda no tiene lugar".

Chueca ha emplazado también al Gobierno central a que "reaccione" y "defienda las fronteras españolas".

Además, las fuentes y la fachada de la Casa Consistorial se iluminarán con los colores de la bandera de España.