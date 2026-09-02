El Ayuntamiento de Teruel muestra su apoyo a Ceuta y reafirma la españolidad de las ciudades autónomas

La Corporación municipal aprueba una propuesta del Grupo Popular que muestra el apoyo y la solidaridad de Teruel con Ceuta y sus vecinos y reafirma la españolidad de la Ciudad Autónoma. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Teruel ha aprobado este miércoles una propuesta de apoyo y solidaridad con la Ciudad Autónoma de Ceuta y sus ciudadanos, coincidiendo con la celebración del Día de la Ciudad Autónoma, así como de reafirmación de la españolidad de estos enclaves, la defensa de la soberanía nacional y la protección de las fronteras españolas y europeas. La iniciativa del Grupo Popular ha contado con los votos favorables del PP, Teruel Existe y Vox, mientras que el PSOE se ha abstenido.

La resolución traslada a los ceutíes el respaldo de la ciudad de Teruel ante la situación que atraviesan y reconoce su comportamiento y compromiso con la convivencia. El acuerdo reclama además al Gobierno de España que adopte las medidas necesarias para recuperar la normalidad en Ceuta, garantizar la seguridad de sus ciudadanos y reforzar la protección de la frontera con los medios humanos, materiales y técnicos necesarios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha defendido durante el pleno la necesidad de que las instituciones españolas respalden a Ceuta ante una situación que, a su juicio, trasciende el ámbito migratorio y afecta a la seguridad, la convivencia y la integridad territorial de España.

"Ceuta es España, es nuestra frontera y es la frontera de la Unión Europea", ha señalado Buj, quien también ha destacado el carácter plural de la sociedad ceutí y su tradición de convivencia. En este sentido, ha recordado que una parte significativa de la población de Ceuta es musulmana y ha subrayado que "Ceuta es un ejemplo de convivencia".

CRÍTICAS AL GOBIERNO

La alcaldesa ha cuestionado asimismo las explicaciones ofrecidas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su regreso de vacaciones, al considerar que han desvinculado a Marruecos de la crisis y han atribuido responsabilidades a otros actores. Buj ha criticado que se haya apuntado a la derecha, Rusia, Israel y el Rey, entre otros, y ha recordado que los viajes del monarca deben contar con la autorización del Gobierno de España.

A juicio de la regidora turolense, esta sucesión de argumentos desvía la atención de lo ocurrido en la frontera y de la responsabilidad del Ejecutivo central ante una situación que ha afectado directamente a la convivencia y la seguridad de los ceutíes.

Buj ha reclamado al Gobierno que asuma sus competencias y responsabilidades y ha puesto como ejemplo la sanidad, que, según ha recordado, es competencia estatal en Ceuta. También ha defendido la necesidad de reforzar la protección de la frontera y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Durante su intervención, la alcaldesa ha trasladado además la preocupación existente en Teruel por la situación en la ciudad autónoma. "Cuando nos movemos por las calles de Teruel no hay prácticamente una conversación en la que no salga el tema de Ceuta", ha afirmado, antes de destacar la solidaridad de los turolenses con los ceutíes.

MEDIDAS PARA LA FRONTERA

El portavoz del Grupo Popular, Carlos Méndez, ha defendido la propuesta y ha lamentado que el PSOE no respaldara la declaración institucional planteada inicialmente por su grupo, al considerar que constituía una oportunidad para que todas las fuerzas políticas trasladaran un mensaje común de apoyo a Ceuta.

Méndez ha señalado que los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio han alterado "de forma grave" la normalidad de la ciudad y han generado preocupación entre sus ciudadanos. A su juicio, lo sucedido no puede abordarse únicamente como un problema migratorio, ya que afecta a una frontera española y europea y, por tanto, a cuestiones relacionadas con la seguridad, la soberanía y la integridad territorial.

La propuesta aprobada insta al Ejecutivo central a aplicar, dentro del marco de la legislación española y europea, las medidas necesarias ante las entradas irregulares registradas esos días y para evitar que una situación similar pueda repetirse. También recoge un reconocimiento expreso a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Ceuta, especialmente por su trabajo en la protección de la frontera y el mantenimiento de la seguridad y el orden.

El portavoz popular ha defendido que Ceuta y Melilla son "dos ciudades plenamente españolas" y fronteras exteriores de España y de la Unión Europea, por lo que, según ha argumentado, la seguridad y protección de sus ciudadanos constituyen una responsabilidad del Estado.

"TERUEL ESTÁ CON CEUTA"

La resolución pone también en valor la actitud de los ciudadanos de Ceuta, que, según el texto aprobado, han demostrado serenidad y responsabilidad ante una situación especialmente complicada, y destaca la convivencia entre los distintos colectivos que forman parte de una ciudad plural y diversa.

Méndez ha subrayado que los ceutíes no deben afrontar solos una situación de esta magnitud y ha trasladado el respaldo de Teruel. "Aunque nos separen muchos kilómetros, Teruel y Ceuta forman parte de un mismo país y sus ciudadanos tienen el mismo derecho a sentirse protegidos y respaldados por el Estado y por el conjunto de las instituciones", ha señalado.

La propuesta reafirma así el compromiso municipal con la defensa de la soberanía nacional, las fronteras y la integridad territorial y será trasladada al Gobierno de España, a las presidencias de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y a la Federación Española de Municipios y Provincias.

Durante el debate, Vox ha respaldado la iniciativa y ha reclamado una mayor contundencia ante la situación de Ceuta, mientras que Teruel Existe también ha votado a favor. El PSOE, por su parte, ha optado por la abstención y ha explicado que su decisión responde a que algunas de las aportaciones planteadas por su grupo no fueron incorporadas al texto.