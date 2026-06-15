El Ayuntamiento de Zaragoza concede licencia de obras del CDM La Aljafería que incluye piscinas de verano de La Almozara

Recreación del CDM La Aljafería que incluye piscinas de verano de La Almozara - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha concedido este lunes, por medio del Consejo de Gerencia de Urbanismo, la licencia urbanística al proyecto básico del Centro Deportivo Municipal La Aljafería que incluye las piscinas de verano de La Almozara.

El consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha anunciado este avance decisivo para "una de las reivindicaciones vecinales más antiguas del distrito".

Para Serrano, este trámite administrativo supone un punto de inflexión definitivo. "Esto significa, fundamentalmente, que damos el pistoletazo de salida al proyecto y que próximamente los vecinos van a ver ya las máquinas trabajando sobre el terreno" y ha garantizando que "los vecinos de La Almozara tendrán unas piscinas sometidas al régimen público, incluidas en el abono de las piscinas municipales".

El responsable de Urbanismo ha subrayado el impacto social y estructural de esta obra al recordar que se trata de un proyecto que "se venía prometiendo a los vecinos desde hace más de 20 años" y ha destacado su importancia estratégica.

Serrano ha enmarcado este hito dentro de la gestión del actual equipo de gobierno y ha definido la jornada como "un día para celebrar", ya que demuestra que "el gobierno de la alcaldesa Natalia Chueca cumple con sus compromisos y que, por lo tanto, avanzamos".

PROYECTO ICÓNICO EN DOS FASES

El proyecto se ha adjudicado a Instalaciones Deportivas Forus SLU mediante un derecho de superficie que permitirá construir, en una parcela municipal de 16.962 metros cuadrados, el Centro Deportivo Municipal (CDM) Aljafería.

Se trata de un nuevo equipamiento que transformará La Almozara con la incorporación de unas modernas piscinas de verano y un completo edificio deportivo de referencia, además de una nueva zona verde para el barrio de tendrá unos 10.000 metros cuadrados.

"Este nuevo equipamiento reforzará la red de instalaciones deportivas de la ciudad y dará respuesta a una demanda histórica del distrito", ha valorado Serrano, quien ha recordado que "se mantendrán los precios públicos de otras instalaciones municipales".

Además, la construcción se desarrollará por fases: "La primera de ellas, centrada en la ejecución de las piscinas de verano, tiene prevista su finalización en la primera parte de 2027, y posteriormente se acometerá una segunda fase que completará el conjunto del CDM Aljafería".

El precio base de licitación ha sido de 1.270.769,05 euros, IVA no incluido, mejorable al alza, que es la cuantía que se corresponde con el canon global por el otorgamiento del derecho de superficie. En este caso, la adjudicataria ha ofertado un 293,46 por ciento más, por lo que ingresa a las arcas municipales 5 millones de euros.

Además, en la parcela exterior se creará una nueva zona verde publica donde invertirá 1,5 millones euros. "Se trata de un corredor verde de 10.000 metros cuadrados que irá paralelo a la avenida de Soria y conectado con la rotonda de la avenida de Puerta Sancho", ha explicado el consejero municipal.

La empresa ganadora del concurso público gestionará y mantendrá el centro durante 60 años, es decir quince años menos de lo previsto como máximo, tras ese periodo las instalaciones revertirán en la ciudad.

Para ello, la empresa ha propuesto un anteproyecto valorado en 16.150.252,74 euros que dará lugar a un equipamiento con una superficie construida cerrada de 8.980,95 metros cuadrados. Su diseño está concebido para adaptarse a la evolución de las demandas sociales, las tendencias deportivas o los hábitos de uso, permitiendo incorporar nuevas instalaciones.

Además, la edificación, que se levantará en dos fases, tendrá sendos accesos diferenciados en el tiempo, lo que permitirá ir disfrutando de las actividades exteriores previstas en la fase 1 mientras se levanta el edificio principal de la fase 2.

La implantación en fases hace que se elija el lado oeste de la parcela para el ámbito del verano, con mayor soleamiento, y el este para el centro deportivo cerrado. Se aprovechará así la alameda para dotar al centro de las plazas de aparcamiento necesarias para poder lograr el mayor número de usuarios de Zaragoza de barrios limítrofes y cercanos.

En el exterior, y delimitados dentro del recinto del centro deportivo, se desarrollarán, en el lado oeste de la parcela cinco pistas de pádel cubiertas y una zona de piscinas exteriores con pradera. La zona de agua exterior la conformarán una piscina de natación de 25 metros y varias piscinas lúdicas unidas con toboganes acuáticos que aprovechan el desnivel de la parcela, un splashpark, y otros elementos.

UN CUBO BLANQUIAZUL

El volumen principal será un cubo de proporción similar a otros hitos del entorno urbano como Etopia, en gama de color azul, en referencia al Ebro, y que se reviste con una piel blanca, en un guiño blanquiazul hacia la ciudad. Se remata el inmueble con las pistas de pádel que configuran el limite del centro deportivo.

El edificio del cubo cobijará las zonas deportivas y las piscinas interiores con diversas volumetrías, que completarán las piscinas exteriores, la pradera y la zona pádel.

El inmueble se desarrollará en cuatro plantas destinadas a los usos deportivos, una azotea para elementos de sistemas energéticos y una planta sótano destinada a la parte técnica.

En la planta calle se contará con una recepción, la zona estancial de gran superficie, la ludoteca, el área de fisioterapia y la zona administrativa, que estarán de forma previa al acceso de los tornos.

Después de este acceso estarán los vestuarios de los usuarios de las piscinas cubiertas y de la zona de agua. En esta planta se incorpora además una sala de actividad de pilates con máquinas.

Se completará con un acceso único e independiente para las piscinas de verano que también dará servicio a las pistas de pádel, ambas partes listas ya con la primera fase. En este acceso existe comunicación con vestuarios de verano y pádel independientes del resto del edificio. El objetivo es dar solución a la ejecución por fases del proyecto.

Además habrá una cafetería, situada al oeste del conjunto, que permitirá su uso tanto desde el interior como del exterior del centro deportivo.

LAS PLANTAS

Por otro lado, en la primera planta se situarán los vestuarios de usuarios de actividad de seco, con sala de fitness --cardio, fuerza, peso libre, entrenamiento funcional y estiramientos-- y sala infantil. La terraza que cubre la parte de la edificación de planta baja generará un espacio de outdoor x-training en comunicación directa con el área fitness.

Después, de las plantas segunda a cuarta se desarrollará el resto de salas de actividades dirigidas. Estas son las destinadas a actividades suaves --yoga, cuerpo mente--, alta intensidad --HIT, body bump--, sala ciclo y sala HBX. Todas ellas vierten a espacios de espera, donde se habilitarán fuentes y asientos.

En la planta segunda se desarrollará también una cubierta para un área exterior de pista multideporte y un espacio para calistenia. Por último, en la azotea quedarán las instalaciones de climatización y se contará con paneles fotovoltaicos.

Mientras que en la planta sótano quedarán las zonas de depuración de piscinas interiores y exteriores y otras salas de mantenimiento o almacenes.

Todas las plantas de uso deportivo --desde planta calle hasta la cuarta altura-- incorporarán además un jardín vertical que unifica toda la altura, y que se convertirá en un elemento de control climático natural.

VERTICAL Y REFRESCANTE

Se crea así un espacio vertical de convección natural, refrescante, que permitirá junto a los demás elementos disfrutar de este espacio interior con vistas al palacio de La Aljafería a través de un gran ventanal con un retranqueo que controla la radiación solar.