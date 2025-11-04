El Ayuntamiento de Zaragoza "condena y rechaza" el asesinato machista de una mujer en la ciudad y declara un día de luto

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Zaragoza desde la izquierda - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha mostrado su "condena y rechazo" ante el asesinato de una mujer de 49 años por violencia de género en la capital aragonesa este martes, 4 de noviembre. Han trasladado su "apoyo y solidaridad" a la familia de la víctima y han declarado un día de luto, este miércoles.

"Nos reafirmamos, una vez más, en que la violencia machista atenta gravemente a las mujeres, a su integridad física y moral y contra su dignidad, y constituye una flagrante violación de los Derechos Humanos", han señalado desde el Consistorio zaragozano en un comunicado.

Esta violencia "se produce por igual en todos los colectivos de mujeres, edades, niveles culturales, esferas sociales, nacionalidades, culturas y es, a través de ella, como se produce el mayor control social y la manifestación más brutal de las desigualdades entre mujeres y hombres", han apostillado.

Ante este caso de asesinato por violencia machista de una mujer vecina de Zaragoza, el Ayuntamiento de la ciudad, en señal de duelo y apoyo a los familiares y amistades de la víctima, guardará un día de luto este miércoles, 5 de noviembre.

Asimismo, convoca a toda la ciudadanía a una concentración y un minuto de silencio en condena por el asesinato y en contra de la violencia machista a las puertas del Consistorio, que tendrá lugar este miércoles, a las 12.00 horas.

Además, colocará una pancarta en el balcón principal del Ayuntamiento con el lema 'Zaragoza contra las violencias machistas' y las banderas ondearán a media asta en señal de duelo.

Desde el Servicio de Igualdad y Mujer, se contactará con la familia para conocer sus necesidades y se establecerá la coordinación con otros servicios, instituciones o entidades que hayan podido tener contactos con la víctima o con la familia.