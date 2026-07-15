El Ayuntamiento de Zaragoza creará en 2027 un cheque bebé de 300 euros por nacimiento o adopción

ZARAGOZA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha trasladado el anuncio de que el Ayuntamiento destinará un millón de euros para crear en 2027 un cheque bebé de 300 euros por nacimiento o adopción para ayudar a las familias zaragozana, que en caso de menores con discapacidad la cuantía ascenderá a 400 euros. Se estima que

Podrán acceder familias que lleven más de cinco años empadronadas en Zaragoza y con residencia en España y ha precisado que esta iniciativa "no debe entenderse como un coste, sino como una inversión para quienes deciden crear o ampliar una familia".

Esta medida que ha dado a conocer en el Debate sobre el estado del a ciudad, se enmarca dentro de la apuesta por el futuro, el relevo generacional y el fomento de la natalidad, ha comentado la alcaldesa al argumentar que el bienestar "no empieza cuando alguien necesita ayuda, sino antes" cuando una pareja decide formar una familia.

"No podemos resignarnos a que cada año nazcan menos niños y que demasiados jóvenes renuncien a formar una familia porque no encuentran la estabilidad que necesitan", ha expuesto para aportar el dato de que se ha estimado la aportación correspondiente a 4.000 nacimientos anuales.

PERSONAS SIN HOGAR E INMIGRACIÓN

En el contexto de las políticas sociales ha mostrado su preocupación por el aumento del sinhogarismo, que en Zaragoza es de 3,66 personas por cada 10.000 habitantes frente a la media de España de 15 personas sin hogar.

Este porcentaje revela que en Zaragoza hay 200 personas en situación de calle y ha abogado por seguir trabajando para recordar los recursos municipales como las 520 plazas entre el albergue municipal y los pisos sociales y los 2,4 millones de euros que se dedican a entidades sociales en este ámbito.

Ha atribuido buena parte de esta situación a que el Gobierno de España "no tiene una política de inmigración ordenada". "Si el Gobierno de España traslada competencias debe trasladar recursos ante la bolsas de pobreza que crea Pedro Sánchez" y que ha calificado de "estrategia electoral extremadamente cruel".

Seguidamente, ha anunciado la ampliación de 12 nuevas plazas a las 55 de mujeres en el albergue municipal y la apertura de 4 nuevos pisos además de seguir aumentado los programas de inclusión sociolaboral, con especial atención a los jóvenes mediante talleres de peluquería, mecánica de bicicletas e idioma español.

FARMACIAS SEGURAS

Dentro de los programas de apoyo a las mujeres víctimas de violencia machista ha adelantado que se sumará la iniciativa Farmacias Seguras, que supone ampliar esta red después de que hace unos meses se sumaran varias parroquias.

Sobre la Unidad Égida de la Policía Local que se sumará al sistema VioGén ha informado de que en otoño se formarán 9 agentes para proteger a estas mujeres, cuyo caso esté reconocido en este sistema VioGén en el nivel más bajo.