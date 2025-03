Ayuntamiento de Zaragoza y Delegación del Gobierno crearán una comisión técnica ante el incremento de la delincuencia

La alcaldesa solicita "más agentes" en las calles de la capital aragonesa al Gobierno de España

ZARAGOZA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza y la Delegación del Gobierno en Aragón han acordado en la Junta Local de Seguridad extraordinaria que se ha celebrado este lunes la creación de una comisión técnica en la que los mandos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local podrán trabajar "colaborativamente" y compartir información sobre seguridad ciudadana con el fin de prevenir que la capital aragonesa se enfrente a los niveles de delincuencia que se registran en la mayoría de las ciudades españolas.

Así lo ha indicado la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión con el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán. La regidora también ha informado de que ha solicitado "más medios" para la Policía Nacional con el objetivo de que Zaragoza continúe siendo "una de las ciudades más seguras de España".

Natalia Chueca se ha referido a un informe publicado por el Ministerio del Interior en el que se refleja un aumento de la criminalidad del 6,9 por ciento en Zaragoza, confiando en que se trate de algo "puntual" y no como "algo crónico". Lo más importante, en este sentido, a su juicio, es trabajar de forma "colaborativa" para evitar el incremento de este "problema".

Ha aludido a la "excelente" relación que hay en Zaragoza entre la Policía Local y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para avanzar que en la reunión de este lunes con el delegado del Gobierno en Aragón se ha dispuesto la creación de una comisión técnica "que permita trabajar colaborativamente y compartir información de forma continua" en el análisis de información y así destinar los medios necesarios para evitar que la delincuencia se convierta "en un problema similar al que tienen otras ciudades españolas de tamaño similar al nuestro".

300 POLICÍAS LOCALES DESDE 2019

Chueca ha cifrado en 300 los agentes de Policía Local que se han incorporado desde 2019, coincidiendo con la llegada del Partido Popular al Gobierno de Zaragoza, a los que se sumarán un centenar más que están a punto de hacerlo. "También hemos incrementado la videovigilancia y a lo largo de este año está prevista la instalación de nuevas cámaras", ha apostillado, para después referirse al 28 por ciento más de presupuesto destinado en 2025 al refuerzo de la seguridad, hasta alcanzar los seis millones de euros.

También ha mencionado que se han incorporado una treintena de nuevos vehículos y más de 700 cámaras unipersonales que, en este caos, se están implantando de forma paulatina.

"Vamos a seguir en esa previsión, igual que Zaragoza está creciendo, la población va a seguir creciendo, y necesitamos acompasar ese crecimiento con los medios de seguridad local", ha expresado la alcaldesa de la ciudad, quien ha trasladado dicha solicitud al delegado del Gobierno en Aragón para que la haga llegar al Ministerio del Interior.

El "compromiso" adquirido por parte de la entidad municipal en materia de seguridad ciudadana ha de acompañarse, en opinión de Chueca, por "más medios" para la Policía Nacional. "He pedido más agentes en la calle para tener mayor presencia de policías nacionales, acompasado con los policías locales".

"Igual que nosotros estamos poniendo desde el Ayuntamiento de Zaragoza más policías locales, la UAPO --Unidad de Apoyo Operativo-- está más presente en todos los barrios, creo que ese esfuerzo lo tenemos que hacer de forma compartida y no recaer solo en la Policía Local", ha comentado Chueca.

EVOLUCIÓN DE LA CRIMINALIDAD

Por su parte, el delegado del Gobierno en Aragón ha advertido del "dato fino" y la "letra pequeña" de las estadísticas que publica el Ministerio del Interior "y así lo hemos puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Zaragoza". Ha aclarado que en el informe que ha generado alerta a la alcaldesa de la ciudad "tiene exactamente el mismo peso hurtar una lata de atún en un supermercado que asesinar a una persona".

Beltrán ha insistido en "acotar" el significado del incremento de la delincuencia, precisando su tipología. "Estamos viendo el incremento de los hurtos", ha reconocido, sin embargo, "Zaragoza es una ciudad fundamentalmente segura", tal y como han confirmado los datos resultantes de la comparativa de la tasa de criminalidad de la capital aragonesa frente a otras de tamaño equivalente.

No obstante, esta realidad "no quita para que no redoblemos los esfuerzos por aquellos elementos que pueden producir preocupaciones puntuales", señalando que la criminalidad evoluciona con el paso de los años y se han quedado atrás "los atracos a mano armada en establecimientos cometidos por drogadictos" para pasar a la ciberdelincuencia o la sustracción de carteras con dinero en metálico y dispositivos móviles.

Por lo tanto, la respuesta policial también debe evolucionar para enfrentar el mayor número de hurtos, delito más frecuente en la actualidad, según el delegado del Gobierno en Aragón, que ha expuesto que aunque las policías locales no cuentan con competencias de seguridad ciudadana "sí las tienen en prevención de delincuencia", reclamando así "una implicación directa y permanente" de los agentes en esta cuestión.

Respecto a los incrementos de la plantilla, Fernando Beltrán ha dicho que se ha recogido la solicitud de la alcaldesa, a pesar de que la Policía Nacional ha aumentado sus efectivos un 16 por ciento en los últimos siete años, durante la etapa de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España, en las dos ciudades de la provincia que cuentan con presencia de este Cuerpo, Zaragoza y Calatayud.

"El crecimiento de la plantilla de la Policía Nacional en la ciudad de Zaragoza es permanente y va a seguir creciendo, porque la tasa de reposición de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, es de un 125 por ciento, de manera que eso aboca a que cada año vamos a tener un crecimiento", ha recalcado Beltrán, asegurando así que se "acompasará" el refuerzo exigido por Chueca.

Por último, Fernando Beltrán ha defendido una "visión holística" de la delincuencia en la ciudad de Zaragoza y ha apostado por poner el foco en la prevención, ya que "la actuación policial es un eslabón más de todo un hecho delictivo".