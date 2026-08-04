El Ayuntamiento de Zaragoza destaca el "impulso" a la construcción: 58 licencias concedidas para 1.578 viviendas en 2026

ZARAGOZA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, ha destacado el "impulso" a la construcción de vivienda en Zaragoza, ya que en los primeros siete meses del año se han concedido un total de 58 licencias para la construcción de 1.578 nuevas viviendas en la ciudad, 752 de ellas --un 47,66%-- son viviendas de protección o públicas.

Por zonas, de las 1.578 viviendas que tienen permiso para levantarse en 2026, "el mayor peso de la construcción de viviendas en la ciudad recae principalmente en tres áreas: Miralbueno, que arrebata el primer puesto a Arcosur, con 624 viviendas --176 libres y 441 asequibles del Plan Más Vivienda--; el Distrito Sur, con 469 pisos --165 libres, 112 de VPA y 192 del Plan Más Vivienda--; y Valdefierro-Oliver con 176 viviendas libres".

Serrano ha calificado de "positivos" estos datos porque "continúan una tendencia del sector al alza" cuando el país "está inmerso en una grave crisis en el sector inmobiliario, de construcción de vivienda y se necesita aumentar exponencialmente la oferta de todo tipo: públicas, protegidas y libres".

En esta línea, Serrano ha recordado el "papel clave" de las políticas públicas del Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón "que arroja resultados que nos permiten revertir cifras que otras ciudades no tienen a la hora de promover la vivienda pública y protegida".

26 AÑOS EN DATOS

De acuerdo a los datos del Consejo de Gerencia de Urbanismo, órgano competente en el término municipal para su tramitación, por meses, el podio en 2026 lo ocupan los meses de marzo --11 licencias para 321 viviendas--, febrero --11 licencias para 304 pisos-- y mayo --7 licencias para 131 nuevos hogares--.

En conjunto en el siglo XXI, fue en 2006 cuando más vivienda se construyó en Zaragoza, con 8.940, un pico que fue decreciendo en años posteriores hasta 2010, cuando el número no sobrepasó la barrera de las 2.000 viviendas, y en cuyos límites ha permanecido a la baja.

Los datos más bajos fueron en 2014, con solo 525 nuevas viviendas; en 2012, con 759; y en 2020, año de la crisis del coronavirus, con 1.035. La media en los últimos 13 años ha estado en una horquilla de entre 1.100 y 1500 viviendas, y fue en 2023 y 2024 cuando se dio un salto cuantitativo hasta rozar de nuevo la barrera de las 2.000 nuevas viviendas, superada ampliamente el año pasado, en 2025.

En lo que respecta a la vivienda protegida, la media de VPA sobre el total de pisos construidos en estos últimos 26 años está en el 27,64%, lo que supone que 2025 cierra 10 puntos porcentuales por encima de esa media (37,08%).

"Si el ritmo se mantiene, podremos cerrar 2026 con datos similares a 2025, lo que supone proseguir por encima de la barrera de las 2.500 nuevas viviendas", ha explicado Serrano, quien, sin embargo, se ha referido a "la necesidad de seguir incrementando toda la oferta residencial posible".

DESARROLLOS URBANOS

Asimismo, el Ayuntamiento de Zaragoza ha activado en los últimos tres años áreas de desarrollo urbano de la ciudad que darán lugar a corto y medio plazo a la construcción de 28.042 viviendas, de las que un 46,85% --unas 13.139-- serán de protección oficial.

Con todo ello, "si el parque residencial actual de Zaragoza se sitúa en unas 329.000 viviendas, el impulso de estos desarrollos urbanos supondrán incrementar un 8,52% el número de pisos en la capital aragonesa, a lo que deben sumarse todas aquellas construcciones fuera de estas grandes áreas de intervención, como pueden ser aquellas acometidas por promotores en solares concretos de la ciudad o las 3.200 viviendas públicas de alquiler asequible que impulsa el Ayuntamiento diseminadas en parcelas repartidas por toda la capital", ha apuntado Serrano.

En la actualidad, Zaragoza tiene 21 áreas de desarrollo significativas que están finalizando su ejecución o que lo harán a corto o medio plazo, dado que quince de ellas cuentan ya con la gestión administrativa y urbanística aprobada, avanzada o en tramitación, y que por tanto sus promotores podrán comenzar urbanización o construcción de viviendas, si no lo han hecho ya, en corto plazo, mientras que otras seis tienen el planeamiento aprobado y aún tienen por delante un proceso administrativo que concluir.

"Llevamos un buen ritmo y si progresamos en los meses que nos quedan de este año en la misma proporción, vamos a ser capaces de alcanzar una muy buena cifra de construcción de vivienda en la ciudad", ha observado Serrano, recalcando que "ante la mayor crisis de vivienda que vive España, todas las viviendas que seamos capaces de construir en Zaragoza van a incrementar la oferta, por lo tanto, va a disminuir el precio".

RESPUESTA AL PSOE

Víctor Serrano ha aludido a la rueda de prensa de este lunes de la concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ros Cihuelo, en la que consideraba que la reciente subida del precio del módulo de la vivienda protegida dificultaba aún más el acceso a una vivienda asequible para la clase trabajadora.

En este sentido, el titular de Urbanismo ha defendido que el incremento en el precio del módulo de vivienda protegida en Aragón --de 1.845,94 a 2.104,37 euros por metro cuadrado útil-- es una medida "que viene acompañada de otras en materia fiscal, de ayudas directas al alquiler para jóvenes y también para la construcción y promoción de viviendas".

A pesar de esta subida, ha continuado el consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, "Aragón sigue estando 45,61 euros por debajo de la media nacional". Es por eso que Serrano ha reprochado a la socialista Ros Cihuelo que "vino aquí a decirnos que le parecía fatal que se incrementara el precio del módulo en Aragón, pero ocultó que el módulo de vivienda más caro de España está en Cataluña, con 2.913,18 euros".

De manera que la edil del PSOE "perdió ayer una magnífica oportunidad de decirle al señor Illa --presidente de la Generalitat de Cataluña-- que tiene un margen de 809 euros para bajar el módulo de vivienda protegida en Cataluña", ha ironizado Víctor Serrano.

Tanto en Aragón como en la ciudad, "somos conscientes de que el incremento del módulo va a incrementar el precio de la vivienda y, por lo tanto, queremos que nuestros vecinos acaben pagando lo mismo, pero que, como digo, esa facultad de construir vivienda por parte de los promotores y los constructores siga creciendo", ha comentado.

Serrano ha tildado de "fracaso estrepitoso" las políticas de vivienda del Gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez, "que ocho años después arrojan cero viviendas en Aragón, cero viviendas proyectadas, cero viviendas que se hayan presentado para obtención de licencia en nuestra ciudad".

Tras poner la izquierda "en tela de juicio" la capacidad del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza para construir vivienda, algo que "ahora es un hecho y no se pueden tapar los ladrillos, el Partido Socialista utiliza otro argumento: que hacemos vivienda para ricos", ha expresado Serrano, quien se ha preguntado si "considera que en Zaragoza hay 700.000 ricos" porque "todas las viviendas públicas y protegidas que se construyen tienen un inquilino o un propietario".