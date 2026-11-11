El Ayuntamiento de Zaragoza destinará 600.000 euros a 39 proyectos para mejorar y modernizar los mercados

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, junto al consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, en el Mercado Central - DANI MARCOS

ZARAGOZA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza destinará 600.000 euros a mejorar y modernizar los mercados de abastos de la ciudad, después de que se hayan presentado 39 proyectos a la convocatoria de ayudas prevista para reforzar la competitividad y modernizar estos equipamientos.

Esta cantidad supone el cien por cien de la partida presupuestaria, lo que refleja la buena acogida de este tipo de iniciativas impulsadas por el Área de Economía del Consistorio, que este año ha incrementado un 17% la cuantía, al pasar de los 500.000 euros de 2025 a los 600.000 euros de este ejercicio.

Estas ayudas van dirigidas tanto a asociaciones de detallistas y comunidades de propietarios de mercados, como a emprendedores que buscan abrir nuevos puestos, generando así un mayor atractivo y servicio para los ciudadanos.

Además, este año incluía una novedad importante, ya que por primera vez todos los detallistas sin distinción podían acceder a la subvención para hacer mejoras en su propio puesto.

MERCADOS MÁS MODERNOS Y DIGITALES

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, junto al consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, ha explicado desde el Mercado Central que a esta línea de ayudas se han presentado 39 proyectos diferentes que buscan la renovación física de los mercados, la apertura de nuevos negocios o impulsar la actividad comercial de proximidad.

Entre ellos, se encuentra la mejora de instalaciones comunes en el mercado de Gran Vía, donde se han presentado proyectos también para acondicionar los espacios comerciales y la apertura de nuevos puestos, así como la modernización de otros ya existentes.

En el Mercado de Delicias se financiarán proyectos para modernizar también las instalaciones y nuevos puestos, y en el Mercado Central se mejorarán puestos de alimentación. Además, en los mercados de barrios, se contemplan actuaciones en los de Puerta Sancho, Teruel, Compromiso de Caspe, Las Fuentes, Ciudad Jardín y 12 de octubre.

Esta ayuda demuestra la apuesta del Gobierno municipal por revitalizar estos espacios comerciales promoviendo su adaptación a las nuevas realidades digitales y fortaleciendo su papel como espacios clave para la economía local y el desarrollo urbano. Cabe recordar que a esta convocatoria se podían presentar mercados públicos (fijos o ambulantes) y privados de Zaragoza.

MODERNIZAR

La convocatoria contempla financiar proyectos orientados a mejorar y modernizar los mercados, entre los que se encuentran reformas de instalaciones, renovación de espacios y de puestos de venta, obras de eficiencia energética o modernización de infraestructuras básicas.

También se apoyarán actuaciones dirigidas a fomentar la innovación, incluyendo mejoras en la gestión, la digitalización de la actividad comercial, el desarrollo de canales de venta online, la promoción en redes sociales, así como acciones de dinamización, marketing y fidelización de clientes.

Para la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, esta línea de ayudas tienen un objetivo muy claro, que los mercados de Zaragoza sigan siendo "espacios vivos, atractivos y competitivos dentro del tejido urbano".

Con esta convocatoria, el Ayuntamiento "refuerza su apuesta por los mercados como parte esencial del modelo de ciudad, espacios de proximidad, sostenibilidad, identidad urbana y cohesión social".

"Los mercados no solo son puntos de compra, sino también lugares de encuentro, dinamización económica y vida de barrio, fundamentales para una ciudad más equilibrada, sostenible y cercana", ha afirmado la alcaldesa.

Además de estas ayudas, los mercados de la ciudad han podido también renovar sus fachadas con financiación municipal, gracias a una línea de ayudas de 2025 destinada a mejorar y modernizar su imagen, con la intención de atraer a nuevos clientes.

Con una cuantía de 366.892 euros se han mejorado las fachadas de cinco instalaciones que corresponden a Mercado Central, Mercado San Miguel, Ciudad Jardín, Delicias, Gran Vía, Mercado Centro comercial Delicias.

VOLVEREMOS

Además, ha querido recordar que el programa Volveremos, que este miércoles permite acumular saldo, es la "principal herramienta" de apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza al comercio minorista y a los autónomos de la ciudad.

"Creo --ha subrayado-- que en el siglo XXI, en el año 2026, los mercados de Zaragoza están más vivos que nunca, son más competitivos, más atractivos y, además, gracias al resultado de lo que se ha conseguido con Volveremos en los últimos años se ha conseguido que nuevos clientes más jóvenes que antes iban a comprar a los supermercados descubran y conozcan las bondades que tiene el comercio minorista y el comercio de proximidad".

La alcaldesa ha explicado que los jóvenes no solamente vienen a comprar a los mercados de Zaragoza durante la campaña de Volveremos, sino que se fidelizan y que vienen a lo largo de todo el año, haciendo que la ciudad tenga mercados "más vivos y competitivos que nunca dentro del tejido urbano".

Por eso, gracias a todos los detallistas a la asociación de los distintos mercados de Zaragoza "lejos de estar en decadencia, están en el mejor momento de las últimas décadas y como prueba de ello la vida y la vitalidad que tiene a pesar de que esté lloviendo y a pesar de que sea un día de huelga general", ha concluido.