El Ayuntamiento de Zaragoza ejecuta 44 millones de inversión, el 25% de lo presupuestado y un 36% más que en 2025

La consejera municipal de Hacienda y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Zaragoza, Blanca Solans - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha ejecutado, en el primer semestre del año, 44,3 millones de euros de inversión de los capítulos 6 y 7 del presupuesto municipal de 2026, que es el 25,5 por ciento del crédito definitivo tras incluir los remanentes de Tesorería del año anterior, y que supone un 36 por ciento más de ejecución que en 2025.

La consejera municipal de Hacienda y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Zaragoza, Blanca Solans, ha explicado que este grado de ejecución supone 11,8 millones más que el mismo periodo de 2025, cuando se ejecutaron 32,5 millones de euros y ha subrayado que la cifra alcanzada este año duplica la de 2024, con 21,9 millones; y la de 2023 que se situó en 19 millones de euros.

Otro dato con el que ha comparado es que esta ejecución presupuestaria de seis meses equivale a "lo conseguido por otros gobiernos de izquierda en tres años".

Estos datos, según Blanca Solans, ponen de manifiesto la "capacidad de gestión de la alcaldesa Natalia Chueca" y avalan "su liderazgo indiscutible".

De cara al final del año, Solans ha estimado que "todavía cabe capacidad de ejecución a lo largo del ejercicio" y aspira a tener el "mismo hito de ejecución presupuestaria" y a raiz de tener casi un 34 por ciento de ejecución superior al mismo semestre de 2025 "permite pensar que la ejecución tendrá un comportamiento positivo y que se podrán conseguir los hitos presupuestarios marcados", ha confiado.

PAGO A PROVEEDORES

En rueda de prensa, Solans ha atribuido estos datos a la "dinamización en la contratación", un "excelente" diseño presupuestario, la "eliminación de trabas burocráticas innecesarias", una activación de todos los días hábiles posibles para llevar a cabo la contratación y, además, una planificación económica que ha permitido pagar dentro de este semestre en un plazo de 19 días de media al conjunto de los proveedores locales.

Otro dato que ha subrayado Solans es el "efecto multiplicador" de este grado de ejecución porque los 44,3 millones de euros de inversión puestos en circulación equivalen a 76 millones de euros en la economía local, lo que conlleva aumentar la capacidad productiva de la ciudad, generar empleos directos e indirectos con los proveedores.

"En definitiva, devolvemos a los ciudadanos vía inversión lo que recaudamos vía impuestos y además contribuimos a dinamizar la economía local de Zaragoza y mejorar su competitividad", ha razonado Solans.

Asimismo, ha comentado que este dato tiene una "enorme importancia" cuando se destina a la inversión porque es la parte del presupuesto que tiene capacidad para destinar recursos financieros a bienes municipales que tienen una duración en el tiempo y, por tanto, "van a poder volver al ciudadano retornando una viabilidad futura que va a revertir en el patrimonio de los ciudadanos".

REDUCCIÓN DE LA DEUDA

Solans también se ha referido a la reducción del gasto financiero --capítulo 3--, que ha disminuido un 16,8% respecto al mismo periodo del año anterior, por la política municipal de contención de la deuda y la reestructuración de préstamos con condiciones más favorables para la hacienda municipal. Las obligaciones reconocidas por este concepto han pasado de 8,57 millones de euros en el primer semestre de 2025 a 7,14 millones este año.

También desciende el gasto corriente --capítulo 2-- en un 2,98%, al pasar de 176,67 millones a 171,41 millones de euros. Esta evolución "evidencia el esfuerzo" del Gobierno municipal para optimizar el gasto de la administración, incluso en un contexto de incremento generalizado de costes y precios de los contratos públicos.

Por su parte, el capítulo de personal alcanza los 149,42 millones de euros, un 7,3% más que hace un año. Este incremento responde principalmente a la actualización de las retribuciones de los empleados públicos y al refuerzo de las plantillas municipales para mejorar la prestación de los servicios públicos.

La combinación de todos estos factores, ha destacado Solans es "perfecta" para posicionar en Zaragoza dentro de las grandes ciudades de España como la que ofrece "no solo unos impuestos más bajos, sino una capacidad de ejecución presupuestaria más alta y además con un esfuerzo reductor de la deuda que aumenta la imagen reputacional de Zaragoza y contribuye a que sea una ciudad que capte talento e inversiones para ofrecer a los ciudadanos la mejor oportunidad para vivir y trabajar en el conjunto de las grandes ciudades".

REMANENTE

Por otro lado, ha calificado de "positiva" la última reunión de la CENAL --Comisión Nacional de Administración Local-- porque el ministro de Hacienda, Arcadi España, "ha escuchado" las reivindicaciones de la alcaldesa Chueca poder aplicar los remanentes de Tesorería como una fuente de financiación complementaria al presupuesto, además de para seguir reduciendo deuda y conseguir que Zaragoza "no solamente consolide su independencia financiera, sino que esté mucho más lejos de la línea roja marcada por la Ley de Haciendas Locales que ya ha quedado atrás".

En cuanto al destino del remanente de Tesorería de 2025, Solans ha indicado que se está estudiando por los propios consejeros municipales para ver dentro del Real Decreto del Ministerio de Hacienda cuáles son aquellas acciones más compatibles.

"Lo importante es que se recogen las reivindicaciones planteadas por la alcaldesa al ministro a través de la carta remitida con ocasión de su incorporación al Ministerio de Hacienda, pero, además, que es posible aplicar el remanente de tesorería porque en el ejercicio de 2025 el ayuntamiento cumplió las reglas fiscales, con el pago a proveedores en el plazo marcado por la normativa del Ministerio de Hacienda, ha concluido.