El Ayuntamiento de Zaragoza elige el lema 'Si tú no quieres, yo tampoco' para unas fiestas sin agresiones sexistas

ZARAGOZA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza lanza una nueva campaña del 'No es no', aprovechando las fiestas del Pilar, que es cuando más gente se concentra en la ciudad, pero que estará vigente durante todo el año. En esta ocasión, el lema elegido es 'Si tú no quieres, yo tampoco' y busca erradicar las agresiones sexistas partiendo de tres situaciones cotidianas y reconocibles.

Así, tanto en el vídeo publicitario como en el resto de publicidad y 'merchandising' aparecen tres situaciones - tituladas 'un gesto cariñoso', 'quedar a solas' y 'divertirse'-- para, a continuación, recalcar que esto "no implica nada", seguido del lema: 'Si tú no quieres, yo tampoco'. Se podrá ver en los mupis y autobuses de la ciudad, al comienzo de los conciertos y en 'Instagram', donde se concentra el público más joven.

La consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, ha defendido que la campaña se hace "en positivo", ya que cree que esta es la mejor manera de concienciar, y que busca que Zaragoza sea una ciudad comprometida contra las agresiones sexistas y que no permite las actitudes violentas.

A ello ha sumado que, durante unos días festivos en los que la capital aragonesa se muestra "abierta, acogedora y divertida", el consistorio sigue trabajando en que sea una ciudad "segura, libre y que respeta".

PULSERAS CONTRA LA SUMISIÓN QUÍMICA

Además del material habitual de concienciación, como las pulseras, las pegatinas de resina para el móvil o los tatuajes, este año el Ayuntamiento de Zaragoza distribuirá, por primera vez, 5.000 pulseras homologadas que detectan sustancias químicas en las bebidas para prevenir cualquier agresión por sumisión químicas. Se trata de la solución 'Drinks Guard', adquirida a la empresa Guardians of Beauty.

Estas pulseras aportan resultados instantáneos a la hora de detectar bebidas alteradas. En concreto, detectan la presencia de GHB, ketamina y todo tipo de anfetaminas, como la burundanga, que anulan la capacidad de reaccionar y borran también cualquier recuerdo, lo que confiere una mayor impunidad al agresor.

La prueba es sencilla de aplicar ya que sólo hay que aplicar una gota de la bebida en las tiras rosas y amarillas y, si cambian de color a naranja o azul, significa que la consumición puede estar adulterada, por lo que no debe ser ingerida.

Las pulseras estarán disponibles en los ocho puntos violetas que se instalarán en los espacios de mayor afluencia durante las fiestas -recinto ferial, Espacio Zity, plaza del Pilar, Jardín de Invierno, la zona de los 'foodtrucks' en el parque de San Pablo, la Estación del Norte, el Zgamer y la Fiesta Viral Light-- y los profesionales que los atiendan las entregarán a cualquier persona que las pidan, a las que ayudarán también a realizar la prueba.

No obstante, la consejera ha subrayado que estas pulseras "no son para divertirse" ni son material publicitario, sino que sólo se deben usar cuando existan sospechas de que la bebida ha sido adulterada.

Además, desde el Servicio de Mujer e Igualdad se han diseñado 16.800 pulseras de tela, 5.300 tapavasos, 4.300 pegatinas para el móvil, 7.000 tarjetas, 4.100 tatuajes y 2.500 colgantes para los vasos.

PROTOCOLO ESPACIOS DE OCIO Y TAXI SEGURO

Orós se ha referido también al protocolo de actuación ante agresiones sexistas impulsado por el Consistorio zaragozano, que este año ha alcanzado los 130 establecimientos adheridos entre bares, espacios de ocio, discotecas, peñas, el Espacio Zity, las comisiones de fiestas de los barrios o los centros deportivos.

A esta actuación se añade la iniciativa 'Taxi seguro', presentada la semana pasada, en la que el ayuntamiento ha colaborado con la Asociación Provincial de Autotaxis y la Cooperativa de Taxi Zaragoza para que los 1.770 vehículos que prestan este servicio en la ciudad lleven ese distintivo.

Gracias a este programa, los taxistas zaragozanos han recibido formación y seguirán un protocolo en el caso de que detecten una agresión sexista.

Por otro lado, la consejera municipal ha señalado que, además de los puntos violetas, se va a instalar otro punto en el Espacio Zity con el objetivo de concienciar sobre la importancia del consumo responsable de alcohol, con el lema 'La fiesta no es alcohol. El alcohol no es la fiesta'.