El Ayuntamiento de Zaragoza enviará ayuda a los damnificados por el terremoto de Venezuela

El Ayuntamiento de Zaragoza ha guardado un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos de Venezuela. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha manifestado que el Ayuntamiento va a enviar ayuda a los damnificados por el doble terremoto de Venezuela y está en contacto con la comunidad venezolana para ver cómo puede colaborar y ayudar para enviar víveres y fondos que se han recaudado. Asimismo, ha puesto a disposición efectivos del Cuerpo de Bomberos.

Chueca, ha participado este lunes, junto al resto de la corporación municipal en un minuto de silencio que se ha celebrado a las puertas del Consistorio por las víctimas de la catástrofe de Venezuela, un acto convocado por la FEMP.

"Lo más urgente es la búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos y, por lo tanto, vamos a seguir organizando esa ayuda y ese apoyo, hay muchas necesidades que atender".

El Consistorio zaragozano está "en contacto permanente con el Gobierno de Aragón porque desde el CECOPI se están organizando los medios autonómicos, que se van a sumar desde todos los municipios, y estamos a la espera de esa cooperación. Desde el primer momento hemos puesto nuestros medios a disposición y pedimos a los bomberos que estuviesen preparados para poder atender las necesidades".

La regidora ha continuado diciendo que "el Gobierno de España, tras el envío de la UME, va a ver qué necesidades hay que coordinar. La distancia dificulta esas labores y obviamente en estos momentos, en una emergencia lo primero que se busca es equipos cercanos que puedan llegar lo antes posible".

Ha agregado que "nos hemos focalizado, sobre todo, en la organización de envío económico de enseres, que es lo que parece ser que es más urgente para la población que ahora mismo no tiene nada".

VENEZOLANOS EN ZARAGOZA

La alcaldesa ha apuntado que en Zaragoza viven unos 12.000 venezolanos. "Lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con ellos porque muchos tienen familiares desaparecidos o familiares que han fallecido y, por lo tanto, la atención primero a esos zaragozanos venezolanos de origen venezolano que están aquí, que están sufriendo".

Natalia Chueca ha dicho que "desde el presupuesto municipal también tenemos una partida preparada para catástrofes y emergencias y lo que hemos hecho ya es poner a disposición esa partida y ver las necesidades. Estamos viendo qué entidad va a ser el receptor de los fondos y de los enseres para asegurarnos que llegan al pueblo venezolano y que no hay intermediarios que entorpezcan esa entrega".