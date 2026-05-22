El Ayuntamiento de Zaragoza estima en "casi medio millón de euros" los costes del proceso de regularización de migrantes

La consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós. - MIGUEL G.GARCÍA

ZARAGOZA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha estimado en "casi medio millón de euros" los costes del proceso de regularización extraordinario de migrantes para la entidad local, calificando de "esfuerzo sobrehumano" el realizado "por intentar solucionar un problema sobrevenido por la falta absoluta de transparencia y de coordinación" del Gobierno de España con la entidad local.

Así lo ha expresado Orós este viernes en una rueda de prensa en la que ha indicado que la gestión en la actualidad "va bien" y todas las citas para el proceso de regularización están asignadas hasta principios del próximo mes de junio.

En este sentido, ha considerado "acertada" la decisión de centralizar la atención para el proceso de regularización extraordinaria de migrantes en la Casa de las Culturas, donde se emiten los informes de vulnerabilidad.

No obstante, "me empieza a preocupar --ha reconocido la consejera municipal de Políticas Sociales-- el coste del proceso, que rondará posiblemente casi medio millón de euros, pero también las consecuencias de la regularización en algunos perfiles". Ha señalado como ejemplo que muchas personas que se encuentran bajo protección internacional, procedentes de Mali, Somalia, Burkina Faso o Sudán, están pidiendo la regularización extraordinaria.

En este punto, ha comentado: "Estamos consultando con las entidades sociales cuántas personas se van a acoger al proceso de regularización extraordinaria, porque en cuanto tengan el papel van a salir de la cobertura de protección internacional sin haber terminado la fase de autonomía, que es la última. Van a salir con el papel, pero sin empleo y sin el recurso habitacional que hoy por hoy les da el Gobierno de España".

Por ello, la consejera municipal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza ha apuntado: "Estamos empezando a trabajar para poder exigir al Gobierno de España que no los deje tirados cuando tengan el papel --de regularización--, que las personas que están en protección internacional puedan terminar con empleo y recurso habitacional y no terminen en situación de calle o mayor precariedad".

REFUERZO MUNICIPAL

Acerca del refuerzo de personal que ha tenido que llevar a cabo el Ayuntamiento de Zaragoza para hacer frente al proceso de regularización extraorinario de migrantes, Orós ha cifrado en 14 las personas que trabajan "mañana y tarde exclusivamente para hacer los informes de vulnerabilidad", así como en la línea '900' para "asumir y asimilar todas las llamadas que se han realizado".

"Ya veremos si en junio es necesario reforzar o no, con más trabajadores, el equipo que hemos montado en tres días para los informes de vulnerabilidad", ha planteado Marián Oros.

DELEGADO

A este respecto, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha aludido a la visita de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el pasado miércoles a la capital aragonesa para reunirse con las entidades de acogida que trabajan en materia de protección internacional.

Ha contado Beltrán que en ese encuentro la ministra les adelantó "el diseño del procedimiento de salida de protección internacional para los que finalmente consigan un permiso de trabajo y residencia", de modo que respondiendo a la consejera municipal de Políticas Sociales ha afirmado: "Somos conscientes de que su situación cambia y el Ministerio está trabajando con las entidades de acogida".

En definitiva, "se está comentando con ellas --entidades de acogida-- cómo tiene que ser el procedimiento para asegurar el medio de vida que proceda a las personas que salgan del sistema de protección internacional".