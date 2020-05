El Ayuntamiento de Zaragoza estudia conceder con el Gobierno de Aragón préstamos participativos a pymes viables

ZARAGOZA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, María Navarro, ha informado de que estudian conceder, en colaboración con el Gobierno de Aragón, préstamos participativos a pymes y autónomos cuyos proyectos sean viables, tal y como se ha debatido en la Comisión por el futuro de la ciudad para afrontar la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus.

María Navarro ha explicado que no se ha debatido crear un fondo, sino que se ha escuchados a los agentes y entidades invitadas y las propuestas que llegan vía telemática. "Se ha hablado de ayudas directas, pero analizando a qué sectores y la viabilidad de las empresas y de la mano de otras instituciones, como ha dicho Cepyme, porque las ayudas directas e indiscriminadas no sirven, ya que no aseguran la viabilidad de la empresa. Además, el Colegio de Economistas dice que las ayudas son para las que tengan viabilidad demostrada".

María Navarro ha detallado que Cepyme ha apoyado que la Sociedad de Desarrollo Industrial del Gobierno de Aragón (Sodiar) avale a empresas con necesidades de financiación mediante microcréditos de 10.000 euros para que llegue liquidez. A su entender, los préstamos participativos a diez años pueden ser una solución que se estudiará y después de que el Gobierno de Aragón "haya descartado" las ayudas directas.

Ha comparado los 6.400 millones de euros del presupuesto de la Comunidad autónoma con los 801 millones del Ayuntamiento de Zaragoza para considerar que "en ese porcentaje se estudiará una fórmula para sumarnos al Gobierno de Aragón y dotar de liquidez a ese 45 por ciento de las 67.000 empresas zaragozanas que no pueden accede a los ICO por haber tenido pérdidas el año anterior".

María Navarro ha sido tajante al recalcar que las ayudas "tienen que ir avaladas por la liquidez de la institución que las concede" y ha agregado que "la pandemia ha demostrado que la colaboración público privada ha funcionado a la perfección".

PROACTIVO

Por su parte, la vicealcaldesa, Sara Fernández, ha agradecido el tono "proactivo" de los comparecientes que han evidenciado que la Comisión es necesaria "y hay que remar todos en el mismo sentido porque hay incertidumbre en el desarrollo de la crisis sanitaria y la situación económica".

Sara Fernández ha informado de que se ha hablado de la necesidad de tener ayudas de la UE, de disponer de liquidez por los autónomos y pymes y de que es "necesaria la colaboración con el Gobierno de Aragón".

También ha quedado claro que hay coincidencia en no subir los impuestos y "se han avalado" las acciones realizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza en detectar los sectores más afectados como el comercio y la hostelería para "centrar el tiro en las ayudas".

Ha apostado por intentar que la repercusión de la inversión municipal sea lo mayor posible y se ayude a sectores que son tractores de la economía y que las medidas sean adaptadas a la circunstancias de las empresas para que las que tienen viabilidad sigan subsistiendo.

Finalmente, María Navarro ha reconocido que ha salido "contenta" de la reunión por el tono proactivo de todos los participantes y ha confiado en que se pueda elaborar el dictamen para aprobarlo en junio.