El Ayuntamiento de Zaragoza habilitará, como prueba piloto, un punto accesible en las fiestas del Pilar

La consejera municipal de Educación, Cultura y Turismo, Sara Fernández; y la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, presentan la prueba piloto del punto accesible en las fiestas del Pilar - DANI MARCOS

ZARAGOZA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza hablitará, como prueba piloto, un punto accesible en las fiestas del Pilar, que se ubicará en la propia plaza al lado del espacio seguro y próximo al espacio PMR para que sea visible y fácilmente identificable.

El objetivo es dar atención a las personas con discapacidad para poder facilitar esa accesibilidad a la oferta de los conciertos programados en las fiestas del Pilar.

La prueba piloto se va a desarrollar en la propia plaza del Pilar los días 10, 11, 12 y 14 de octubre. La idea es que sirva como testeo, como prueba piloto, para luego extenderlo no solamente a más días, a más eventos, a más espacios, y no solamente en las fiestas del Pilar, sino en cualquier evento que pueda ser importante, como la Nochevieja u otros eventos que se desarrollan en la ciudad.

La consejera municipal de Educación, Cultura y Turismo, Sara Fernández; y la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, han presentado esta prueba piloto.

En rueda de prensa, Sara Fernández ha manifestado que el "compromiso" del Gobierno de Zaragoza con la accesibilidad, ya que dispone, por primera vez en la historia del ayuntamiento una ordenanza específica de accesibilidad redactada y aprobada de la mano del sector que participa en todas las medidas que se ponen en marcha".

"Somos conscientes de que la accesibilidad es muy diversa, es muy complicado cubrir todo, pero nunca vamos a bajar los brazos, no vamos a reblar y desde todas y cada una de las áreas, con el impulso, del Área de Políticas Sociales, vamos mejorando cada uno de los servicios que prestamos".

En el caso del área de Cultura, ha explicado el "firme compromiso" de ir mejorando la accesibilidad en todos los equipamientos culturales y especialmente en las fiestas del Pilar para que sean accesibles para todos.

"Este año damos un paso más", ha comentado para informar de que se estrenará un punto accesible en la plaza del Pilar para brindar información de esa accesibilidad.

DESGLOSE

Marian Orós ha desglosado el contenido del punto accesible que ofrecerá información accesible y atención personalizada sobre la programación, los espacios y las medidas disponibles, con atención en castellano, inglés y lengua de signos española.

Entre los recursos que se pondrán a disposición del público figuran cascos antirruido y tapones, especialmente destinados a personas con hipersensibilidad sensorial o dificultades para permanecer en entornos con elevados niveles de ruido.

También habrá mochilas vibratorias, que permiten a las personas sordas o con discapacidad auditiva percibir la música y otros estímulos sonoros mediante vibraciones, y lazos de inducción magnética individuales, destinados a mejorar la recepción del sonido por parte de personas usuarias de audífonos o implantes cocleares compatibles con la posición "T".

El punto accesible contará asimismo con códigos NaviLens, que facilitarán a las personas con discapacidad visual la localización del espacio y el acceso autónomo a información sobre las medidas de accesibilidad disponibles y sobre el funcionamiento y utilización de los materiales de apoyo.

Como parte de esta experiencia piloto, las personas con discapacidad, así como sus acompañantes o personas de apoyo cuando proceda, podrán además acceder a través de estos códigos a un cuestionario digital accesible para valorar la utilidad y el grado de satisfacción de las medidas puestas a disposición.

La información recogida permitirá evaluar las medidas implementadas y servirá para estudiar su continuidad y posible ampliación a otras actividades de las Fiestas en futuras ediciones.

El horario de atención será de 21.00 a 00.00 horas los días 10, 11 y 14 de octubre, mientras que el 12 de octubre estará operativo desde las 17.00 hasta las 00.00 horas. Esta iniciativa estará atendida por dos personas, una técnica especialista en accesibilidad y otra persona de apoyo.

UNA WEB PARA CONSULTAR LA ACCESIBILIDAD DE LAS FIESTAS

Las personas que quieran conocer de antemano las condiciones de accesibilidad de los actos de las Fiestas del Pilar tendrán este año a su alcance una herramienta web desarrollada por Zumo Cítrico en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza. La dirección web es 'https://zaragozaccesible.es/programacion-pilar-accesible/'.

Esta herramienta permite filtrar las actividades según diferentes necesidades relacionadas con la movilidad, la visión, la audición o la sensibilidad al ruido y las aglomeraciones. Cada acto dispone de una ficha con información sobre las condiciones de acceso, las zonas reservadas y los apoyos disponibles, como intérprete de lengua de signos, bucle magnético, mochila vibratoria, audiodescripción o sesión relajada.

La web incorpora también mapas y planos accesibles con información sobre las entradas, zonas reservadas, paradas de transporte público y plazas de aparcamiento reservadas próximas a cada actividad. Además, permite consultar otros actos cercanos y guardar en el propio dispositivo los pases que interesen para crear una agenda personal.

Uno de los principios de la plataforma es diferenciar claramente la información comprobada de aquella que todavía no lo ha sido. Para ello, cada actividad aparece con uno de cuatro estados: sin barreras, con determinadas condiciones, con barreras o sin comprobar. De este modo, la persona usuaria puede conocer las limitaciones de la información disponible antes de desplazarse.

El programa cubre los diez días de las fiestas del Pilar, del 9 al 18 de octubre, y se alimenta de la agenda oficial municipal, que se sincroniza dos veces al día para recoger posibles cambios en horarios, ubicaciones o pases de los actos.