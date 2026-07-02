El Ayuntamiento de Zaragoza incrementa hasta los 600.000 euros las ayudas para mejorar y modernizar los mercados

El consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Gimeno, en el mercado del centro comercial de Delicias - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza lanza una nueva convocatoria de ayudas para reforzar la competitividad y modernizar los mercados de abastos de la ciudad, apostando así por el comercio de proximidad que juega un papel fundamental en la vida de los barrios. La cuantía del presupuesto alcanza los 600.000 euros, un 17 por ciento más que el año anterior, con 500.000 euros.

Esta iniciativa, que aprobará esta semana el Gobierno municipal, está dirigida tanto a asociaciones de detallistas y comunidades de propietarios de mercados, como a emprendedores que buscan abrir nuevos puestos, generando así un mayor atractivo y servicio para los ciudadanos.

Además, este año incluye una novedad importante, ya que por primera vez todos los detallistas sin distinción podrán acceder a la subvención para hacer mejoras en su propio puesto.

El consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Gimeno, ha presentado esta línea de ayudas en el mercado del centro comercial de Delicias, donde en los últimos años han realizado mejoras gracias a esta convocatoria.

REVITALIZAR

Concretamente, desde 2020 se han ejecutado inversiones por importe de 120.897 euros, que han permitido instalar nuevos equipos de climatización, renovar fachadas, reformar pasillos, puertas o los sumideros, entre otras acciones.

En este espacio, Gimeno ha destacado la apuesta del Gobierno municipal por revitalizar los mercados, promoviendo su adaptación a las nuevas realidades digitales y fortaleciendo su papel como espacios clave para la economía local y el desarrollo urbano.

A esta convocatoria se pueden presentar mercados públicos, ya sean fijos o ambulantes, y privados de Zaragoza. La convocatoria financiará proyectos orientados a mejorar y modernizar los mercados, entre los que se encuentran reformas de instalaciones, renovación de espacios y de puestos de venta, obras de eficiencia energética o modernización de infraestructuras básicas.

También se apoyarán actuaciones dirigidas a fomentar la innovación, incluyendo mejoras en la gestión, la digitalización de la actividad comercial, el desarrollo de canales de venta online, la promoción en redes sociales, así como acciones de dinamización, marketing y fidelización de clientes.

Para el consejero municipal de Economía esta línea de ayudas tienen un objetivo muy claro, que los mercados de Zaragoza sigan siendo "espacios vivos, atractivos y competitivos dentro del tejido urbano". Con esta convocatoria, el Gobierno municipal "refuerza su apuesta por los mercados como parte esencial del modelo de ciudad, espacios de proximidad, sostenibilidad, identidad urbana y cohesión social", ha contado.

"Los mercados no solo son puntos de compra, sino también lugares de encuentro, dinamización económica y vida de barrio, fundamentales para una ciudad más equilibrada, sostenible y cercana", ha afirmado Gimeno.

MERCADOS MÁS MODERNOS Y DIGITALES

La convocatoria se estructura en dos grandes líneas de ayudas. La primera está orientada a la inversión en los mercados e incluye reformas, mejoras estructurales y modernización de espacios y del equipamiento, y está dotada con 500.000 euros.

La segunda línea, dotada con 100.000 euros, va dirigida a gasto corriente y a acciones de dinamización, promoción, digitalización y actividades de impulso comercial.

La iniciativa tiene como finalidad principal reforzar la atracción comercial de los mercados, su adaptación a los nuevos hábitos de consumo y su papel como espacios de referencia del comercio de proximidad.

Va dirigida a asociaciones de comerciantes, comunidades de propietarios de mercados, titulares de puestos, personas emprendedoras o entidades gestoras de mercados, siempre que desarrollen su actividad en el término municipal de Zaragoza.

Esta convocatoria incluye una novedad importante respecto a la anterior, ya que los propietarios de los puestos podrán también acceder a las ayudas para reformar su puesto dentro del mercado.

Las solicitudes se podrán presentar de forma telemática a través de la sede electrónica municipal, en el plazo de 20 días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza.

Las bases íntegras se podrán consultar en la web municipal del Ayuntamiento de Zaragoza en 'www.zaragoza.es'.