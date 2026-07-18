El Ayuntamiento de Zaragoza instalará un nuevo videomarcador de última generación en el Pabellón Príncipe Felipe

Varios.- El Ayuntamiento de Zaragoza invertirá 269.000 euros en renovar los pavimentos del Pabellón Príncipe Felipe - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza instalará un nuevo videomarcador en el Pabellón Príncipe Felipe, con prestaciones tecnológicas de última generación que mejorarán la experiencia de los espectadores en las competiciones deportivas y grandes eventos que acoge esta instalación municipal.

El Consejo de Administración de la sociedad Zaragoza Deporte ha aprobado los pliegos de condiciones para la contratación del suministro, instalación y puesta en marcha del nuevo equipamiento, con un presupuesto base de licitación de 257.500 euros (IVA no incluido). El nuevo sistema sustituirá al actual videomarcador central, instalado hace 14 años, e incorporará las últimas tecnologías para ofrecer una mayor calidad de imagen, una gestión más avanzada de los contenidos audiovisuales y una mejor integración con el resto de equipamientos del recinto.

La actuación responde a la necesidad de dotar al pabellón de un equipamiento adaptado a los estándares tecnológicos actuales y preparado para la intensa actividad que registra como recinto referente en la organización de acontecimientos deportivos, culturales y de ocio de Zaragoza.

El Pabellón Príncipe Felipe acoge durante todo el año partidos de baloncesto de máxima categoría nacional e internacional, así como otras competiciones deportivas de élite, conciertos y grandes espectáculos, por lo que el nuevo videomarcador permitirá responder a las exigencias técnicas de todos estos eventos, mejorando la visualización de piezas audiovisuales, estadísticas, repeticiones, imágenes en directo y otros contenidos destinados al público. El contrato contempla un plazo máximo de ejecución de 16 semanas desde su formalización.

MÁS DE 2 MILLONES INVERTIDOS EN EL PRÍNCIPE FELIPE DESDE 2023

El nuevo videomarcador se suma a las inversiones que el Ayuntamiento de Zaragoza viene impulsando en el Pabellón Príncipe Felipe para considerarlo como uno de los grandes referentes deportivos y culturales del país.

Desde 2023, las inversiones para la modernización del pabellón municipal más importante de la ciudad suman ya 2,4 millones de euros. Entre ellas destacan algunas ya ejecutadas como la reforma de los aseos, la rehabilitación de la cubierta, la renovación del sistema de sonido y de otros equipamientos técnicos, así como la instalación de nuevas puertas de acceso. A estas actuaciones se sumará próximamente la renovación integral de los pavimentos deportivos de la pista central y la pista auxiliar, actualmente en proceso de licitación, con una inversión de 268.905 euros.