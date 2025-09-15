El Ayuntamiento de Zaragoza ofrece 435 plazas para los cursos de la Casa de la Mujer del último trimestre

Presentación de los cursos de la Casa de la Mujer - DANI MARCOS

ZARAGOZA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza apuesta por la formación para combatir la desigualdad y para avanzar en este objetivo ofrece 435 plazas para los 32 cursos de la Casa de la Mujer formativas, programados para este último trimestre. En total, serán 731 horas formativas que se suman a las del primer trimestre (723) cuando se ofertaron 450 plazas y 33 cursos.

El plazo de inscripción se abrirá este martes, 16 de septiembre, a las 09.00 horas y se podrá formalizar hasta el día siguiente, 17 de septiembre, a través de la web municipal 'www.zaragoza.es/mujer', el teléfono 619 123 232 o de forma presencial en la Casa de la Mujer. En total, se pueden solicitar hasta dos cursos por persona en esta convocatoria.

Los cursos de la Casa de la Mujer despiertan el interés y la curiosidad de muchas mujeres que quieren conocer las oportunidades laborales de una especialidad o tener una primera toma de contacto con una materia para continuar después una formación en profundidad.

Así lo ha afirmado la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, quien, consciente de la importancia de esta convocatoria, ha presentado la oferta en la Agrupación de Personas Sordas en Aragón (ASZA).

Ha elegido este espacio porque, por primera vez este año, se imparte una formación en Lengua de signos, que tuvo una gran acogida en la primera mitad del año y que ahora se vuelve a ofertar en una segunda edición.

"Sabemos que tener una buena formación y disponer de oportunidades laborales es la mejor manera de conseguir autonomía y de avanzar en la igualdad real entre hombres y mujeres. Con este objetivo, cada año pensamos y diseñamos, con mucha dedicación, una oferta formativa que se adapta a las necesidades del mercado laboral y que resulte atractiva", ha comentado Orós.

LA OFERTA

La oferta consta de 32 cursos y 435 plazas distribuidas en tres áreas: Empleabilidad (14 cursos y 193 plazas); Igualdad y Corresponsabilidad (9 cursos y 120 plazas) e Informática (9 cursos y 122 plazas).

En esta ocasión, se ha querido reforzar el área de Empleabilidad, ha explicado Orós, para lo que se ha incrementado en 50 las horas de formación, al pasar de 363 a 413, y se han ofertado 16 plazas más para 14 cursos.

En este bloque, ha señalado, se han introducido novedades, como el curso de 'Diseño de interiores', 'Operadora de puente grúa', muy demandado por las alumnas que cursan el de carretillera, 'Mejora tu productividad laboral', donde se hace un acercamiento a la inteligencia artificial y a la automatización de procesos o 'Lengua de signos', con título expedido en el marco europeo.

"Volvemos a programar --ha explicado-- el curso Lengua de Sinos: nivel 1, que introdujimos por primera vez este año, después de la buena acogida y el éxito que tuvo en el primer trimestre. La valoración fue muy positiva tanto de las alumnas como del profesorado, y estamos convencidas que en esta ocasión también se cubrirán todas las plazas".

Se trata, ha dicho, de un primera toma de contacto con la materia para quienes quieran continuar con la formación y profundizar o iniciarse en un oficio puedan hacerlo. "Queremos dar oportunidades para que las mujeres que tengan esa inquietud puedan plantearse iniciarse en un oficio", ha manifestado.

Al mismo tiempo se mantienen otros con buena acogida, como 'Operadora de carretillera', en horario de mañana y tarde para facilitar el acceso, 'Costura avanzada', 'Electricidad básica', 'Preparación de pedidos' e 'Iniciación a la fontanería'.

SORTEO

En el Área de Igualdad y Corresponsabilidad se ofertan cursos para hombres y mujeres, como 'Violencia contra las mujeres', 'Diversidad afectivo-sexual: herramientas para comprender y educar' o 'Mediar en conflictos: descubrimiento y práctica de la mediación' y 'Consumo y reclamaciones'.

Además, ante la alta demanda, se ofrece también 'Reparaciones básicas en el hogar' dirigido a mujeres e 'Iniciación a la cocina del día a día' para hombres.

Estos dos últimos tienen el objetivo de favorecer el cambio de roles y estereotipos de género respecto a las tareas domésticas y de cuidado, además de sensibilizar y formar en valores de igualdad, ha destacado Orós, quien ha puntualizado que estos dos cursos se ofrecen por duplicado debido al elevando número de solicitudes.

Por último, en el último bloque, y con el objetivo de mejorar las habilidades en el uso de la informática y superar la brecha digital, se han programado 'Iniciación a world, excel y powerpoint', 'Aprende a diseñar con Canva', 'Inteligencia artificial: cómo funciona y cómo detectar un mal uso', 'Trámites y compras seguras online' o 'Certificado digital: solicitud, instalación y uso'.

El sorteo para acceder a las plazas se celebrará el 22 de septiembre a las 10.00 horas en la Casa de la Mujer. Las personas que obtengan plaza recibirán un correo y deberán confirmar su asistencia contestando al mismo antes del 30 del mismo mes.

En caso de no disponer de correo electrónico, la confirmación se puede hacer por teléfono o whastapp en el teléfono 619 123 232 y 976 726 040. Además, a partir del 30 de septiembre, se abrirá el plazo para inscribirse en las plazas vacantes mediante la web municipal. 'www.zaragoza.es/mujer'.