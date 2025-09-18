El Ayuntamiento de Zaragoza ofrece más de 200 actividades educativas, con numerosas novedades el próximo curso

ZARAGOZA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza, mediante el Programa de Actividades Educativas para Escolares ofrece para el curso 2025/2026 hasta 215 iniciativas, de las que 27 se realizarán por primera vez, adaptando las diferentes iniciativas a las necesidades del alumnado y los centros educativos.

"En nuestra apuesta por una Zaragoza que educa en valores, hemos seguido adaptando las actividades educativas a las circunstancias de cada momento, realizando un nuevo programa cuyo fin es siempre el de aprender disfrutando", ha indicado la concejal delegada de Educación, Paloma Espinosa.

A los 20 servicios y organismos municipales que han participado en el Programa de Actividades Educativas en su anterior edición, en este curso se incorpora el Servicio de Planificación, Familia y Accesibilidad a través del Consejo de Infancia y Adolescencia de Zaragoza (CIAZ).

Esta participación será con la actividad 'Te A- Consejo CIAZ: A participar se aprende participando', organizada para el alumnado de cuarto a sexto de Primaria, y primero y segundo de ESO.

Esta propuesta busca dar a conocer el Consejo a los estudiantes y que estos puedan participar a través de las propuestas recogidas sobre el tema propuesto por el CIAZ este año: "Ocio saludable a través del juego, la cultura y el deporte".

En esta ocasión, la presentación de este programa se ha celebrado en el Cuartel de la Paz de la Policía Local, con motivo del 175 aniversario de su creación. Desde hace años, la Policía Local participa en este programa a través de actividades de concienciación sobre seguridad vial como la Escuela infantil de tráfico y dando a conocer su profesión.

Dirigido a todos los niveles educativos --Infantil, Primaria, Secundaria, Bachiller, Ciclos Formativos y Otros--, 240.000 estudiantes han participado en las propuestas ofertadas el año pasado. Todas ellas comparten un mismo objetivo, que se mantiene este curso: apoyar la labor educativa y el trabajo cotidiano que se realiza en los centros, a través de propuestas diversas con conocimientos interdisciplinares.

En este curso se han editado y publicado 1.200 ejemplares en soporte papel del Programa de Actividades Educativas, que se han distribuido a los equipos directivos, jefaturas de estudios y AMPAS de todos los centros educativos de la ciudad para facilitar a los docentes su consulta y participación.

También se puede acceder a él en formato digital a través de la página web del Ayuntamiento en la sección de destacados 'www.zaragoza.es' y en el portal web del Servicio de Educación 'www.zaragoza.es/sede/portal/actividades-educativas/escolares...'.

NUEVAS ACTIVIDADES DE JUVENTUD

Zaragoza Joven, el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, ha realizado una importante actualización de sus actividades educativas.

A las ya clásicas como sus Ferias relacionadas con el empleo y la formación o las charlas sobre Eurodesk, este año se han añadido una docena de nuevas propuestas relacionadas con el arte, las nuevas tecnologías o la salud mental, que tendrán lugar en el Centro de Artes para Jóvenes El Túnel y en La Azucarera.

Las realizadas en El Túnel se centran en diferentes ámbitos artísticos. Así, 'Arte digital: imagen viva' animará a los alumnos a crear animaciones digitales, 'Bailando se entiende la gente' les propondrá dejarse llevar por la música liberando tensiones y rompiendo las barreras de la timidez, 'Cuerpos que dialogan' se basará en la danza y el aikido para fomentar la conciencia corporal y el taller de 'loopstation' les permitirá crear composiciones musicales utilizando solo sus voces a través de esta herramienta.

El Túnel también acogerá dos representaciones de 'Latas' de la Compañía D'Click los días 3 y 4 de marzo, en el que se mezclará la danza, el teatro físico y la magia.

El nuevo espacio de La Azucarera se dará a conocer a través de visitas guiadas por el edificio, que incluyen explicaciones sobre los diferentes programas y servicios de Juventud. Además, se realizarán talleres de comunicación no violenta, autoestima y autocuidado, mindfulness y técnicas de estudio.

Los jóvenes también podrán descubrir sus derechos en la era digital, cómo utilizar bien la inteligencia artificial en el aula o separar la realidad de las fake news. Todas las actividades son gratuitas y las inscripciones pueden realizarse a lo largo del curso. Este servicio ya ha recibido preinscripciones para 200 sesiones de estas actividades, con un público potencial de 5.000 alumnos.

PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN

En el caso del Servicio de Educación, que además de coordinar el Programa de Actividades Educativas gestiona una cincuentena de actividades, el plazo de preinscripción terminará el 26 de septiembre.

Cada centro podrá enviar sus solicitudes a través del formulario disponible en la web, donde podrán optar hasta por 10 cursos diferentes por etapa educativa y la preinscripción no supone una reserva de plaza.

Todas las actividades del Servicio de Educación son gratuitas y disponen de material didáctico dirigido al profesorado como apoyo en el aula y poder trabajar los contenidos de la actividad antes y/o después de su realización.

Durante este curso académico, el Servicio de Educación ha recibido 2.001 preinscripciones correspondientes a 228 centros educativos diferentes, solicitando la participación 106.844 alumnos, de los que 55.748 han podido participar en ellas.

Como en años anteriores, las actividades más demandadas de este servicio fueron las llevadas a cabo por las escuelas y conservatorios municipales en las que han participado 15.841 alumnos.

LAS ACTIVIDADES

Entre las actividades de este Servicio, destacan la denominada 'Conóceme: Comprende el medicamento, descubre al farmacéutico', dirigida a tercero y cuarto de ESO, puesta en marcha en colaboración con la Fundación SEFAC --Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria--.

Impartida por farmacéuticos comunitarios tiene la finalidad de realizar una intervención educativa en el ámbito del medicamento, potenciando un uso racional del mismo a medio y largo plazo.

Esta actividad complementa y refuerza la formación en el ámbito de la salud que trabaja la prevención de accidentes y primeros auxilios, de forma que el alumnado adquiera los conocimientos y habilidades básicas para saber qué hacer y cómo actuar ante determinadas situaciones.

Otra actividad será 'Una visita inesperada: Ramón y Cajal', dirigida al alumnado de primero de Educación Secundaria y con la que se pretende acercar al aula la figura del más ilustre científico y humanista aragonés que llegó a conseguir el premio Nobel en 1906 con sus investigaciones sobre el sistema nervioso.

La última lleva por título '¿Y si me pasara a mi?', una actividad para alumnado de segundo de ESO en la que los escolares viven una experiencia de teatro interactiva en la que reflexionan y pasan a la acción en situaciones de acoso teatralizadas, poniendo freno al bullying y al cyberbulling.