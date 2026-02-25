El Ayuntamiento de Zaragoza quiere que este año más del 90% del agua de boca sea del Pirineo

La consejera municipal de Movilidad y Medioambiente, Tatiana Gaudes, y el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, en los depósitos de la potabilizadora - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha avanzado que el objetivo para este año es que más del 90 por ciento del agua de boca que consume la ciudad, que es de 63 millones de metros cúbicos, sea procedente del Pirineo, desde el embalse de Yesa que es de mayor calidad y destaca por una baja presencia de materia orgánica y sales.

Serrano ha aseverado que el agua de Zaragoza desde el punto de vista microbiológico y químico, en cuanto al control del cloro, es de la "máxima calidad" después de que el cien por cien de las más de 25.000 pruebas analíticas de muestras tomadas en 77 puntos que se han realizado a lo largo del año han sido positivas en la medición de parámetros como la turbidez, dureza, pH, o alcalinidad.

"Ese cien por cien nos dice que no solamente estamos en lo que es el cumplimiento normativo, el cumplimiento legislativo, sino que estamos mucho más allá", ha enfatizado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Serrano ha informado de que el ciclo integral del agua de Zaragoza tiene un seguimiento por medio del Instituto Municipal de Salud Pública desde el origen hasta el análisis definitivo, que permite adoptar "en tiempo real" medidas correctivas para detectar turbidez o ajustar los niveles de cloro para anticipar el tratamiento de cualquier variación desde la planta potabilizadora, que se sitúa en Vía Hispanidad.

Tras esta exposición, ha señalado que la ciudad dispone de un plan sanitario del agua que permite evaluar de forma sistemática todos los riesgos a los que está sometido el sistema de abastecimiento desde su origen hasta que cualquier vecino abre el grifo y sale el agua.

Así, ha avanzado que seguirá apostando por la inversión porque "hay margen de mejora aunque cada vez se estrecha más porque cada vez la calidad del agua es mayor". No obstante, ha asegurado que se mantendrá la inversión anual de entre 50.000 y 60.000 euros anuales para ser más precisos en el control de las materias orgánicas en el agua que llegan hasta la ciudad.

EXCELENCIA

Por su parte, la consejera municipal de Movilidad y Medioambiente, Tatiana Gaudes, ha comentado que en 2025 se ha superado el cien por cien de los más de 20.000 análisis anuales en diferentes puntos de la ciudad, "lo que quiere decir que el agua de la ciudad de Zaragoza en estos momentos está rozando la excelencia" y se debe a varios motivos.

Entre ellos ha citado la "profesionalidad" de los técnicos que trabajan tanto en la gestión como en el análisis, y también por el aumento de recursos que conllevan mejoras tecnológicas y de aparatología para poder tener el control en todas las partes del ciclo del agua.

En concreto, el hecho de que venga el agua gran parte del tiempo desde el embalse de Yesa hace que se haya pasado de la catalogación de dura a semidura. Estos supone que frente a los 380 miligramos por litro de carbonato cálcico se ha reducido a 204 porque al proceder el Pirineo los suelos son menos calizos que es lo que aporta la dureza al agua mientras que si discurre por suelos graníticos --como en la sierra de Madrid-- el agua es más blanda.

"Ya sabemos que, anteriormente, el agua de Zaragoza tenía fama de ser dura, lo que se traduce en mayor daño a los electrodomésticos y ahora mismo nos encontramos en una categoría inferior, por lo tanto una mejora de calidad del agua en esa parte de los análisis, que no solo atañe a sabor y el abastecimiento del propio agua, sino también para los diferentes usos en los que se lleva a cabo", ha comentado Gaudes.

Por tanto, ha apostillado, se ha superado "con creces ese cien por cien de análisis" y "se puede decir que Zaragoza tiene un agua de alta calidad, un agua segura y sobre todo un agua sostenible".

En este sentido, Gaudes ha querido trasladar el mensaje "claro" a los ciudadanos de que el Ayuntamiento de Zaragoza no solo proporciona una "muy buena calidad" del agua con ese cien por cien de análisis satisfactorios, sino que se trabaja por utilizar el agua como recurso de abastecimiento y también para "hacer frente a olas de calor y adaptación de la ciudad al propio cambio climático". La finalidad es hacer una ciudad "más resiliente, más sostenible y sobre todo una ciudad que sea más para los ciudadanos", ha concluido.

MÁS FUENTES DE AGUA DE BOCA EN CALLES Y PLAZAS

En relación también con el uso del agua de boca, el Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Servicio de Infraestructura Verde, gestiona una red de 680 fuentes, situadas en su mayoría --el 75 por ciento-- en la vía pública", ha informado Gaudes. En el último año, uno de los objetivos prioritarios ha sido realizar "las inversiones necesarias para mejorar el acceso al agua en el espacio público y mitigar los efectos de las olas de calor", ha recordado.

Entre las actuaciones más relevantes realizadas en 2025 destacan la inversión con la instalación de 8 nuevas fuentes en Valdespartera --en plaza de La Bámbola, Cantor de Jazz, Mary Poppins, la Edad de Oro, glorieta de La Sabina, y las plazas del Hombre Invisible, Señora Miniver y Nanuk el Esquimal--, atendiendo a una reivindicación vecinal histórica.

En mantenimiento y renovación durante el 2025 se han ido sustituyendo 218 grifos estropeados o vandalizados, así como 60 llaves de corte, además de renovar íntegramente 10 instalaciones de fuentes, incluyendo su obra civil y acometidas.

También se han colocado nebulizadores para proteger a las personas vulnerables, mediante puntos de refresco en la plaza Albada, plaza Donante de Órganos, Andador Luis Puntes y el Bulevar Corredor Verde.

En las zonas de juego y confort se ha realizado la obra civil para instalar más adelante un sistema de "remoja chicos" en la plaza Bámbola de Valdespartera, similar el existente en el Parque de La Tolerancia, y se han colocado toldos en el parque de juegos para mayores de la calle Alfamén, en el distrito de Delicias.

Para este año 2026, el Ayuntamiento ya tiene prevista la instalación de tres dispensadores de agua refrigerada --ya adquiridos, y pendiente de decidir el lugar donde estarán ubicados--, así como nuevas fuentes de uso mixto para personas y perros para sustituir a las que estén deterioradas", ha anunciado Tatiana Gaudes.