El Ayuntamiento de Zaragoza realiza trabajos de mantenimiento en el monumento dedicado a Basilio Paraíso

Un operario trabaja en el monumento dedicado a Basilio Paraíso. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Unidad de Patrimonio Cultural, está realizando trabajos de mantenimiento en el monumento dedicado a Basilio Paraíso, situado en la isleta central de la plaza que lleva su nombre.

La limpieza ha comenzado hoy viernes y se prolongará hasta mañana. La actuación ha consistido en la eliminación, mediante cepillado, del polvo y la suciedad acumulados en la superficie y los intersticios de la pieza, procedentes principalmente de excrementos de aves, depósitos de polvo, los efectos del intenso tráfico y el propio paso del tiempo.

La escultura, obra de Florencio de Pedro Herrera, está formada por un busto de bronce de Basilio Paraíso sobre un pedestal del mismo material, rematado con una pieza de vidrio que homenajea a La Veneciana, la fábrica de espejos que fundó en la década de 1870. La obra fue donada al Ayuntamiento en 2009 por la Fundación Basilio Paraíso.

Recientemente, el monumento se desplazó unos metros dentro de la misma isleta para incorporar la nueva escultura-reloj solar 'Basilio Paraíso-Conciencia Global' que forma ya parte de la Ruta de Relojes Solares de la ciudad.