El Ayuntamiento de Zaragoza rechaza pedir al Gobierno de Aragón una moratoria de los centros de datos

ZARAGOZA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha rechazado, con los votos en contra del PP y Vox y en algunos apartados de la concejal no adscrita, Marisa Gaspar, una moción de ZeC en la que pedía al Gobierno de Aragón establecer una moratoria a la instalación de los Centros de Datos en la comunidad autónoma, que permita hacer un análisis global de las afecciones de estas instalaciones en el territorio, con máxima información transparencia y participación ciudadana y una regulación acorde. En este punto el PSOE se ha abstenido.

En el segundo epígrafe, Zec y el PSOE la han apoyado, pero PP, Vox y la concejal no adscrita han votado en contra de que el Gobierno de Zaragoza no conceda exenciones de impuestos y tasas particulares a los centros de datos y a exigir el pago de los mismos.

Asimismo, ha decaído que el Gobierno de la ciudad revise de oficio las licencias de los centros de datos de La Cartuja y Torrero-Puerto Venecia y paralice y precinte de forma preventiva la obra de este último en su caso para garantizar la salud de los vecinos. El PSOE se ha abstenido, solo ZeC la ha apoyado, y el resto la ha rechazado.

El cuarto apartado solo lo ha apoyado ZeC, el PSOE y la concejal adscrita se han abstenido; y PP y Vox han rechazado que se declare incompatible con el desarrollo de la ciudad y la salud de sus vecinos la instalación de estos centros de datos en el término municipal y se ponga en marcha, de manera urgente, una comisión especial con participación de técnicos, grupos municipales y entidades sociales y vecinales para garantizar la no instalación de este tipo de industria en la ciudad.

El último epígrafe solo lo han apoyado PSOE y ZeC, por lo que ha decaído que el Ayuntamiento de Zaragoza apoye las movilizaciones ciudadanas de los días 6 y 7 de noviembre y se sume a sus demandas.

DATOS

El concejal del grupo municipal de ZeC, Suso Domínguez, ha dicho que la realidad sale a la luz y la sociedad se organiza ante esta "sarta de mentiras" porque el impacto en la vida es tal que no tiene diferencia de color político. Este despertar en Aragón, con más de 30 proyectos de los que 12 en el entorno de Zaragoza y 2 en el municipios --Torrero y La Cartuja-- supondrá que toda la potencia instalada se equiparará al consumo de todas las viviendas en la comunidad autónoma.

Ha aportado algunos datos de solo un centro de datos de Amazon que tendrá un consumo de agua de 83 piscinas olímpicas y en agosto consumirá el equivalente 204 grifos abiertos 24 horas durante una semana; la potencia instalada es equivalente a la de 91.600 viviendas y las emisiones de CO2 el equivalente a 12.552 coches funcionando día y noche; además de ser fuente de contaminación acústica sonora por el zumbido sistemático y una isla de calor de entre 2 y 9 grados que generará a 10 kilómetros.

La concejal no adscrita, Marisa Gaspar, ha afeado que la izquierda "está, por norma, en contra del progreso" y les ha reprochado el querer "generar miedo cuando el que dejó a oscura a España fue el Gobierno socialista de España".

El concejal de Vox, Armando Martínez, ha observado que la moción por un lado dice que no se sabe lo que pasa y se piden estudios y luego se rechazan estos equipamientos. Ha dicho que Zaragoza necesita futuro y se ha declarado a favor de generar empleo con controles "viables". "Ni alfombra roja sin condiciones, ni un muro ideológico", ha zanjado para mostrarse a favor de exigir datos de consumo.

El concejal del grupo municipal del PSOE, Alfonso Gómez, ha dicho que no tiene que haber monocultivo en Aragón de centros de datos y ha pedido que se regule con criterios de eficiencia para asegurar que no hay agotamiento de los recursos del territorio. Ha discrepado de los datos aportados por ZeC porque el centro de datos genera menos calor que Puerto Venecia, ha comparado. También ha pedido revisar las licencias municipales y que el amianto se clasifique y diferencie de los residuos inertes y vaya a una planta especial de tratamiento.

"No pueden venir todos los centros que quieran, hay que regular y que se haga con información y seguridad para los ciudadanos", ha resumido Alfonso Gómez.

"IMPUNIDAD"

El consejero municipal de Economía, Carlos Gimeno, ha explicado que el PSOE lleva 8 años transfiriendo las inversiones a Cataluña que podrían venir a Aragón. Ha cuestionado que el Gobierno de España apruebe el real decreto al respecto "con prisas sin cuestionar los centros de datos de Cataluña".

"Para eliminar centros de datos lo primero es salirse de las redes sociales que usan para incendiar las calles a costa de los autónomos", ha sugerido Gimeno al PSOE. "La izquierda pide moratorias y el PP se compromete para que la tecnología se quede aquí", ha diferenciado.

Suso Domínguez ha criticado que Microsoft actúa con "impunidad" y, además, "mintió sobre residuos peligrosos para que le den licencias de centros de datos y eso facilita la actuación impune de la multinacional y que esquive sanciones de enorme gravedad". Lo que quieren es "acumular datos y capital, lo demás les da igual", ha afirmado Domínguez, quien ha recriminado al PSOE que sea "tibio y renuente" para exigirle dar pasos adelante.