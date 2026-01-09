El Ayuntamiento de Zaragoza recupera el Canal de Aguas Bravas con una concesión a 20 años

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, junto al Canal de Aguas Bravas. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado este viernes la recuperación del Canal de Aguas Bravas, con la publicación de unos nuevos pliegos que plantean la concesión de la explotación, mantenimiento y dinamización de esta infraestructura para los próximos 20 años, sumando el uso deportivo y formativo al lúdico.

El Canal de Aguas Bravas, puesto en marcha para la Expo de 2008 tras una inversión de 6 millones de euros, llevaba en "ruina funcional" desde 2014, tras "años de abandono, de olvido y de dificultades" porque "no se supo mantener", ha señalado Chueca. Ocupa una parcela de 37.442 metros cuadrados en el Parque del Agua Luis Buñuel, junto a la Torre del Agua, y tiene una longitud de 314 metros.

De forma previa, el Consistorio zaragozano ha invertido 194.000 euros en la ejecución de una serie de obras menores para recuperar la funcionalidad básica del canal y su imagen, como primer paso dentro de una "visión a largo plazo" para devolverle un uso estable y continuado.

La alcaldesa ha destacado que se trata de una infraestructura "emblemática" y "única", ya que sólo Londres y París tienen un canal de estas características en Europa, pero que estaba "sumido en el abandono" porque los gobiernos anteriores "no lo supieron mantener".

"DEVOLVER A LA VIDA" EL PARQUE DEL AGUA

En este punto, ha asegurado que si el mandato pasado se centró en "devolver a la vida" el Parque Grande José Antonio Labordeta, que cree que estaba "abandonado", este será el de la recuperación de todos los parques, comenzando por el Parque del Agua Luis Buñuel y sus concesiones, algunas de ellas judicializadas por "inviables", aprovechando los recursos existentes y "poniendo en valor los activos que tiene la ciudad".

"Estamos trabajando en todas las demás instalaciones. Las que están judicializadas, de momento, van a tener que esperar, como el Soccer, el spa o las playas, pero se está trabajando para buscar soluciones a todas las demás, como por ejemplo la del láser, que estaba también abandonada y que va a salir en breve", ha precisado Natalia Chueca, quien ha adelantado que también se reforzará la jardinería del parque.

El objetivo es que la explotación, una vez se resuelva la licitación, empiece antes del verano para aprovechar el buen tiempo ya que los pliegos exigen que el canal permanezca abierto un mínimo de 40 días al año, con un total de 80 horas, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.

Chueca ha afirmado que hay muchas federaciones deportivas interesadas en utilizar este equipamiento, comenzando por la Federación de Piragüismo, pero también desde otras disciplinas como el pádel surf o la vela, además de que servirá a 27 escuelas de Formación Profesional que ofrecen ciclos de educación deportiva, dos universidades con estudios de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o los efectivos de Protección Civil.

De hecho, el adjudicatario podrá incluir nuevas actividades siempre dentro del ámbito de la concesión: escuela de vela, cable esquí, pádel surf, escuela de piragüismo, deportes acuáticos o alquiler de bicicletas, entre otras opciones.

BUENA NOTICIA PARA LOS DEPORTISTAS

Por tanto, se trata de una "muy buena noticia" para la ciudad de Zaragoza y, sobre todo, para los deportistas, que "durante mucho tiempo han tenido que salir fuera para entrenar", ha resaltado la alcaldesa, quien ha destacado que también servirá a profesionales del deporte a nivel nacional, que podrán venir a Aragón a entrenarse, formarse y competir.

El sistema hidráulico del Canal de Aguas Bravas está diseñado como un circuito cerrado con reciclaje continuo de agua, alimentado por una central de bombeo y un sistema de depuración y filtrado. El volumen total de agua del conjunto del canal y de sus balsas alcanza los 19.578 metros cúbicos y es operativo con poco más de 8.500. Además, la instalación puede abastecerse tanto del río Ebro como del freático.

El diseño del canal incluye zonas específicas para aprendizaje, tramos de mayor complejidad y un área destinada al piragüismo de estilo libre, así como infraestructuras preparadas para albergar competiciones nacionales e internacionales, con espacios para jueces, medios de comunicación y público.

La gestión comercial y de servicios se articula en torno al zócalo de la Torre del Agua, donde se concentran los accesos, almacenes, oficinas y espacios de atención al público.

La alcaldesa zaragozana ha elogiado también el modelo elegido de colaboración público-privada, mediante el que el Ayuntamiento invierte para que la instalación esté "en perfecto estado", pero en el que después será un operador el que se encargue de la explotación, de la formación y de llegar a acuerdos con las distintas federaciones, además de "mantener la instalación en perfecto estado de revista".