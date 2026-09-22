El Ayuntamiento de Zaragoza refuerza la campaña informativa de recogida neumática de residuos orgánicos en Valdespartera - DANI MARCOS

ZARAGOZA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha iniciado una campaña de información a los usuarios del sistema de recogida neumática de Valdespartera, que se gestiona a través de la UTE formada por Envac Iberia y FCC.

El objetivo de esta iniciativa es mejorar el conocimiento ciudadano sobre la recogida del residuo orgánico y promover el uso correcto del sistema, lo que permitirá optimizar la calidad de la fracción y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

El desarrollo de esta campaña informativa se produce tras la implantación, en marzo de 2025, de la recogida de residuos orgánicos domésticos en el sistema de recogida neumática de Valdespartera. Desde esa fecha, la instalación está habilitada para recoger tres fracciones --resto, envases y residuos orgánicos-- y ha gestionado ya alrededor de 130 toneladas de esta tercera fracción. En el resto de la ciudad se recogen, aproximadamente 500 toneladas de orgánica cada mes.

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha explicado que con campañas de este tipo se recuerda la "importancia" que tiene una correcta separación de los residuos y, concretamente en este caso, los de la fracción de orgánica.

"El hecho --ha recalcado-- de que en Valdespartera se disponga de este sistema, que fue además actualizado y mejorado con la actual contrata, facilita mucho el esfuerzo ciudadano en separar y seleccionar las diferentes fracciones. Pensamos que el sistema está funcionando correctamente, aunque sí animamos a la ciudadanía, en todos los distritos y barrios de Zaragoza, a hacer un buen triaje de sus residuos que nos ayude a mejorar nuestros datos en materia de reciclaje".

La campaña contará con dos puntos informativos, uno en el Mercado de Valdespartera y otro en el eje de Mago de Oz, con presencia de un equipo de educadores ambientales que explicará a vecinos y vecinas el funcionamiento del sistema, resolverá dudas y ofrecerá información práctica sobre qué residuos deben depositarse en la fracción orgánica.

REFUERZO

Además, se está realizando el buzoneo de un flyer informativo en el área de influencia y se desarrollará una campaña de información puerta a puerta dirigida a los comercios de la zona que ya utilizan el sistema.

Con esta actuación se busca reforzar la comunicación con la ciudadanía, facilitar la correcta separación de los residuos y contribuir a optimizar el funcionamiento de la instalación, así como la calidad de la fracción orgánica.

La campaña incidirá especialmente en la importancia de depositar los residuos orgánicos bien separados en origen, utilizar bolsas resistentes y bien cerradas, no introducir grandes cantidades de residuos de una sola vez y no dejar bolsas ni otros materiales fuera de los buzones.

Estas recomendaciones son "clave" para garantizar la eficiencia del sistema y la mejor calidad de vida en el barrio. El sistema neumático de Valdespartera entró en funcionamiento en 2007 y cuenta con dos centrales de recogida que dan servicio a 13.500 viviendas y a más de 43.000 vecinos.

En marzo de 2025, Envac lleva a cabo para el Ayuntamiento de Zaragoza las tareas de adaptación necesarias para incorporar la recogida de la fracción orgánica. Estos trabajos han incluido la instalación de nuevos ciclones y compactadores en la central para asumir la recogida de esta tercera fracción.

La UTE formada por Envac Iberia y FCC Medio Ambiente se encarga, en la actualidad, de la explotación de las instalaciones de recogida neumática, el punto limpio y las áreas de aportación para la recogida selectiva de papel y vidrio en Valdespartera.

INNOVADOR

Envac es el principal y más innovador actor en la industria mundial de la recogida automatizada de residuos y el creador del sistema neumático aplicado a ámbitos residenciales, hospitalarios y aeropuertos.

Gracias a la innovación y la búsqueda de la mejora continua, Envac lidera el diseño y la implementación de sistemas de última generación, garantizando un manejo eficiente de los recursos y contribuyendo a crear ciudades más eficientes, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y a conservar un planeta más sostenible para las generaciones futuras.

Con 35 oficinas en 20 países y más de 740 empleados, cuenta con más de 1.300 instalaciones en el mundo y 7,4 millones de usuarios diarios.