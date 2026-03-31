El Ayuntamiento de Zaragoza refuerza el control de plagas con más medios y tecnología con respuesta en tiempo real

El servicio, anunciado por la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, incorporará seguimiento digital en tiempo real, reforzará los programas preventivos en alcantarillado y espacios públicos y ampliará los recursos humanos y materiales actuales - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado el nuevo contrato para el control integral de plagas, un servicio clave para la salud pública que incorporará importantes mejoras tecnológicas, refuerzo preventivo y una mayor capacidad de respuesta ante incidencias, con el objetivo de anticiparse a la proliferación de especies como roedores, insectos o palomas.

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha destacado durante la presentación que este contrato supone "un nuevo esfuerzo municipal para mejorar la salud pública y la calidad de vida en Zaragoza, con más medios, más prevención y mejores herramientas de control".

El nuevo servicio incrementa su presupuesto de 300.000 a 500.000 euros anuales, en respuesta al aumento de necesidades detectadas en los últimos años, en un contexto marcado por el cambio climático. "El aumento de lluvias y la llegada del calor favorecen la proliferación de este tipo de animales, por lo que necesitamos reforzar los recursos para dar una respuesta eficaz", ha explicado Gaudes.

TECNOLOGÍA Y SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL

Una de las principales novedades del contrato es la incorporación de un sistema de seguimiento digital en tiempo real, que permitirá registrar todas las actuaciones mediante una aplicación informática municipal.

Según ha detallado la consejera municipal, esta herramienta permitirá conocer con precisión "la ubicación de la incidencia, cómo se ha desplazado el operario, qué medios ha utilizado y el tiempo de respuesta", lo que facilitará un control más exhaustivo del servicio.

Hasta ahora, el seguimiento se realizaba mediante registros manuales de las visitas realizadas, pero con este sistema se podrá analizar la evolución de cada intervención y generar datos que ayuden a mejorar la planificación. "El tener datos nos ayuda a prevenir y a atajar de manera más rápida las plagas", ha subrayado.

Además, el nuevo sistema permitirá mejorar los tiempos de respuesta, estableciendo un máximo de 24 horas desde la recepción de un aviso ciudadano, con posibilidad de actuar en el mismo día o incluso en menos de una hora en casos prioritarios.

REFUERZO DE LA PREVENCIÓN Y MÁS MEDIOS

El contrato apuesta por un modelo que prioriza la prevención frente a la actuación reactiva, reforzando especialmente los programas de control en el alcantarillado, considerando uno de los principales focos de proliferación de roedores.

En este sentido, se llevarán a cabo actuaciones periódicas en una red de más de 33.000 registros, además de intervenciones programadas en parques, jardines, edificios municipales y cauces fluviales.

El servicio contará con un equipo estable de nueve profesionales a jornada completa --un responsable técnico y ocho aplicadores--, así como con nuevos medios materiales, entre ellos vehículos adaptados y equipos homologados más respetuosos con el medio ambiente.

Las actuaciones abarcarán toda la ciudad, incluyendo alcantarillado, solares municipales, márgenes de ríos y espacios públicos. También se contemplan intervenciones en propiedades privadas cuando exista riesgo para la salud pública, aunque en estos casos se requiere un procedimiento previo.

"Pedimos paciencia con los solares que no son municipales, porque requieren un procedimiento administrativo que es más largo, pero finalmente se actúa", ha explicado Gaudes.

GARRAPATAS, RATAS Y PALOMAS: PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN

El contrato incluye control de distintas plagas urbanas, entre ellas roedores, garrapatas, mosca negra y palomas. En el caso de esta últimas, se aplicarán sistemas de captura controlada y seguimiento técnico.

En paralelo, el próximo 6 de abril se iniciará la campaña anual de desinsectación contra la garrapata en cerca de 40 parques y plazas de Zaragoza, adelantando su puesta en marcha debido a las condiciones meteorológicas de este año.

Los tratamientos se realizarán en zonas acotadas y señalizadas, y desde el Ayuntamiento se recomienda a los propietarios de mascotas extremar la precaución para evitar el acceso a estos espacios durante las intervenciones.

Gaudes ha recordado que, aunque la mayoría de las picaduras son inofensivas, estos parásitos pueden transmitir enfermedades, por lo que la prevención resulta fundamental.

MAYOR CONTROL EN CENTROS SENSIBLES

El nuevo contrato también refuerza la vigilancia en entornos especialmente sensibles, como centros educativos y sanitarios, donde la capacidad de respuesta será más rápida y coordinada.

"En estas zonas podemos actuar en un plazo de una hora, porque requieren una atención prioritaria", ha señalado la consejera municipal, que ha insistido en la importancia de minimizar cualquier riesgo para la salud.

En relación a la existencia de áreas especialmente afectadas, Gaudes ha señalado que no existen "zonas críticas" como tal, aunque ha reconocido que determinados espacios como el alcantarillado o los solares pueden concentrar mayor actividad de plagas.

La actuación municipal se centra en aquellos espacios de competencia directa, como redes de saneamiento, parques o edificios públicos, mientras que en el caso de propiedades privadas se actúa mediante requerimientos a los propietarios.

LLAMAMIENTO A LA COLABORACIÓN CIUDADANA

La consejera ha hecho un llamamiento a la implicación de la ciudadanía para complementar el esfuerzo municipal. "La Administración no somos los únicos que tenemos obligaciones con la ciudad", ha señalado.

En este sentido, ha insistido en dos acciones clave para prevenir la aparición de plagas: depositar correctamente la basura dentro de los contenedores y evitar alimentar animales en la vía pública.

"Son dos elementos muy importantes. Si combinamos el esfuerzo del Ayuntamiento con la colaboración ciudadana, tendremos una ciudad más limpia y con menos presencia de plagas", ha afirmado.

El nuevo contrato, en el que se llevaba trabajando desde 2024, responde a la necesidad de modernizar el servicio y adaptarlo a los nuevos retos urbanos. "No es una medida puntual, sino el resultado de un trabajo continuado para dar respuesta a las necesidades de la ciudad", ha explicado Gaudes, quien ha subrayado que el objetivo es "ofrecer la mejor respuesta posible a los vecinos".

La incorporación de tecnología, el refuerzo de medios y una estrategia centrada en la prevención muestra que Zaragoza busca avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible en el control de plagas, garantizando la salubridad pública y mejorando la calidad de vida en todos los barrios.