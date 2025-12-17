El Ayuntamiento de Zaragoza refuerza, con más medios, el control de la gestión de la contrata de limpieza

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, visita la Oficina de Control de Calidad - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha reforzado, con medios técnicos y humanos, el control sobre la gestión de la contrata de limpieza de espacios públicos.

Para ello, además de contar con una aplicación de gestión y control (Mawis) que ya estaba en marcha al formar parte de los pliegos de la concesión, hace pocos meses se ha licitado un contrato de control de calidad, adjudicado, por dos años, a la Universidad de Zaragoza, que permitirá analizar en profundidad todos datos objetivos recopilados, para certificar los trabajos realizados ajustando, así, las cantidades finales a pagar.

Las tres personas --analistas de datos-- que han sido integradas en este contrato de calidad se suman al grupo de 17 inspectores que, de manera presencial, se ocupan del control en diferentes puntos de la ciudad, tanto en la vía pública como en el propio Complejo de Tratamiento de Residuos Urbanos (CTRUZ).

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha visitado la Oficina de Control de Calidad, desde la que se tiene acceso directo a la aplicación Mawis, que recopila todos los datos relacionados con la gestión de la contrata de FCC Medio Ambiente.

"Como no puede ser de otra manera --ha explicado Gaudes-- nuestra obligación es velar por los intereses de la ciudadanía de Zaragoza, supervisando y garantizando que las diferentes contratas cumplan con los pliegos de condiciones correspondientes".

"En este caso --ha recalcado-- se trata de gestionar mejor la enorme cantidad de datos que genera una contrata tan compleja e importante como es la de Limpieza Pública y la Recogida de Residuos, de manera que no sólo podamos confirmar que todos los medios disponibles están en la calle y haciendo su labor, sino también que el trabajo se hace con la calidad exigida. Y, por supuesto, que el pago de las certificaciones finales sea acorde con dichos trabajos".

PROCEDIMIENTO

El sistema Mawis permite obtener información de múltiples parámetros en tiempo real y, con esos datos, poder elaborar los informes y estadísticas necesarios para las posteriores certificaciones.

Por un lado, se tiene información de los medios humanos y materiales disponibles en cada momento, e incluso sobre la posición geográfica --anonimizada-- de cada operario de barrido individual, de los vehículos, entre otras posibilidades.

Asimismo, se recopila, por ejemplo, el peso de cada contenedor en el momento en el que su contenido se vuelca al camión correspondiente, de manera que estos datos se pueden luego cruzar con el peso arrojado en la báscula de entrada al Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza (CTRUZ).

El sistema da también información sobre los sensores de llenado de cada contenedor instalado en Zaragoza y permite, sobre todo en la recogida de vidrio, realizar rutas inteligentes para optimizar los recorridos. Todos los contenedores de la ciudad están geolocalizados y pueden tener un seguimiento en directo de su estado.

Asimismo, a través de Mawis se gestionan los llamados "tickets", que son los avisos que cada inspector realiza sobre problemas detectados en la vía pública y que requieren una solución, ya sea inmediata o para corregir a medio plazo situaciones que se repitan. Todas las incidencias quedan registradas en el sistema y se hace un seguimiento en función de su tipología.

Gaudes ha destacado que aunque el Ayuntamiento tenga la máxima exigencia sobre la calidad del servicio prestado, es "importante recordar" que la limpieza de la ciudad es también una tarea de todos.

En este sentido, con la llegada de las fiestas navideñas ha vuelto a hacer un llamamiento a la colaboración ciudadana para "no dejar residuos fuera de los contenedores, no bajar la basura ni el día 24 ni el día 31 de diciembre, e intentar ser cuidadosos, en general, con el respeto al espacio común que es la vía pública".