El Ayuntamiento de Zaragoza sostiene una ejecución del 100% del convenio de barrios rurales y acusa a la DPZ de "mentir"

La concejal Paloma Espinosa sostiene que la Diputación adeuda cuatro millones de euros, reclama un nuevo convenio y asegura que las obras pendientes no pudieron ejecutarse por la falta de esa financiación - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejal delegada de Barrios Rurales del Ayuntamiento de Zaragoza, Paloma Espinosa, ha acusado a la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) de "mentir" y de "perjudicar" a los vecinos al no haber abonado los cuatro millones de euros correspondientes a la última anualidad del convenio de los barrios rurales. Asimismo, ha defendido que ha ejecutado el cien por cien de los fondos transferidos por la institución provincial en el marco de este convenio en respuesta a las declaraciones realizadas desde la DPZ en las que le acusaba de "incumplimientos".

Espinosa ha asegurado que la DPZ "tenía la obligación de transferir los fondos correspondientes a cada anualidad", tal y como recoge el convenio firmado entre ambas instituciones, y ha insistido en que ese ingreso "nunca llegó a producirse durante 2024". En este sentido, ha defendido que el Ayuntamiento ha cumplido con todas las obligaciones de justificación establecidas en el acuerdo en los ejercicios en los que sí recibió la financiación correspondiente.

La responsable municipal ha exhibido durante su comparecencia distintos documentos para respaldar la posición del Consistorio y ha reprochado a la DPZ que no haya aportado pruebas que sustenten sus afirmaciones. "De todo lo que dice la Diputación Provincial, ¿qué pueden demostrar? Nosotros sí podemos acreditarlo documentalmente", ha señalado.

Asimismo, ha criticado la convocatoria realizada por la DPZ con los alcaldes de los barrios rurales sin contar previamente con representantes del Gobierno municipal, una actuación que ha calificado de falta de "lealtad institucional".

Para Espinosa, el conflicto responde a una estrategia política de la institución provincial y ha lamentado que la controversia esté afectando directamente a las inversiones previstas para los barrios rurales de Zaragoza.

EL CONVENIO PERMITÍA EJECUTAR ACTUACIONES MÁS ALLÁ DE 2024

La concejal ha insistido en que el convenio 2021-2024 es diferente a los anteriores al tratarse, según ha explicado, de un fondo incondicionado y no de una subvención sometida a la Ley General de Subvenciones. Por ello, ha sostenido que las obras no estaban sujetas a una fecha cerrada de ejecución.

Como prueba, ha citado el acta de la comisión de seguimiento celebrada el 7 de mayo de 2024 , en la que, según ha indicado, se hablaba de completar la ejecución durante 2025. También ha recordado manifestaciones realizadas en la Comisión de Participación Ciudadana en las que se reconocía que el convenio no establecía una fecha concreta para finalizar las actuaciones.

Además, Espinosa ha mostrado una carta remitida por el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, en la que, según ha explicado, también se hacía referencia a la posibilidad de seguir ejecutando obras durante 2025. Igualmente, ha asegurado que el Ayuntamiento solicitó formalmente el 27 de diciembre de 2024 la ampliación del convenio y el inicio de conversaciones para negociar uno nuevo, una petición que, afirmado, sigue sin respuesta.

REIVINDICA UNA EJECUCIÓN DEL 100% Y RECLAMA LOS CUATRO MILLONES

La concejal ha defendido que el Ayuntamiento ha ejecutado la totalidad de los ocho millones de euros que recibió para actuaciones en los barrios rurales. Según ha detallado, de esa cantidad se destinaron 2,689 millones a sobrecostes del convenio anterior y 5,32 a nuevas obras, lo que supone una inversión de algo más de ocho millones de euros.

En este sentido, ha rechazado las cifras ofrecidas por la DPZ y ha asegurado que "es falso" que únicamente se haya ejecutado una tercera parte de las actuaciones previstas. "Hemos ejecutado el cien por cien del dinero ingresado y las obras están en los barrios rurales", ha afirmado.

Espinosa ha reconocido que algunas actuaciones no llegaron a realizarse, aunque ha atribuido esta circunstancia a la falta de transferencia de los cuatro millones de euros correspondientes a la última anualidad del convenio. "Esas obras se han quedado en los cajones porque la Diputación nos debe ese dinero", ha manifestado.

La responsable municipal también ha criticado el reparto de otras ayudas provinciales, asegurando que la subvención destinada a Zaragoza para infraestructuras en barrios rurales ha pasado de unos 50.000 euros a menos de 3.000, mientras otros municipios reciben cantidades superiores.

Por último, ha reclamado a la DPZ que retome el diálogo institucional y restablezca un nuevo convenio de colaboración entre ambas administraciones, al considerar que la falta de acuerdo está perjudicando a los vecinos de los barrios rurales. Asimismo, ha pedido a los alcaldes que representen los intereses de sus municipios y reclamen a la DPZ la financiación que, según el Ayuntamiento, sigue pendiente de transferirse.