Los ayuntamientos del Reino de los Mallos convocan cinco minutos de silencio por el miembro de la UME fallecido

Bomberos de la UME durante las labores de extinción de un incendio forestal, en Atarés, a 16 de agosto de 2026, en Las Peñas de Riglos, Huesca, Aragón (España). El operativo desplazado al incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) alcanza este domi - Verónica Lacasa - Europa Press

HUESCA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos del Reino de los Mallos han convocado, para este lunes, 17 de agosto, a las 19.00 horas, cinco minutos de silencio por el fallecimiento del miembro de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que trabajaba en el incendio de Las Peñas de Riglos, en un accidente en el Barranco de Atarés en el que también resultaron heridos tres de sus compañeros.

En concreto, los ayuntamientos de Las Peñas de Riglos, Ayerbe, Murillo de Gállego, Santa Eulalia, Agüero y Bailo han invitado a toda la ciudadanía a adoptar "un gesto de respeto, de unión y de reconocimiento hacia quienes están dando tanto por todos nosotros mientras el incendio sigue activo y el esfuerzo colectivo continúa".

A efectos de garantizar la adecuada participación de los ayuntamientos convocados, y dado que algunos de ellos no pueden permanecer en sus respectivas localidades durante la jornada, la sesión se celebrará en el Polideportivo Municipal de Ayerbe, habilitado como punto de reunión, y en el Ayuntamiento de Murillo de Gállego, donde se desarrollará la convocatoria para los municipios del entorno.

Así se convoca en una declaración institucional de los Ayuntamientos del Reino de los Mallos, en la que "expresan su profundo pesar" por el fallecimiento del miembro de la Unidad Militar de Emergencias que "ha dado su vida mientras trabaja en la extinción del incendio que continúa afectando gravemente a nuestro territorio".

En la declaración, se apunta que "a su familia, a sus compañeros y a quienes hoy sienten su ausencia, trasladamos nuestro respeto más hondo y nuestro abrazo más sincero" y desean igualmente "la pronta y completa recuperación del herido muy grave" y acompañan a todos losi ntegrantes de la UME, "que siguen actuando en condiciones de enorme dificultad".

En estos días tan duros, "el territorio está viendo con claridad quién sostiene la seguridad y la vida de los demás: son bomberos forestales, UME, cuadrillas terrestres, Guardia Civil, Policía Nacional, personal socio-sanitario, voluntarios, agricultores, ganaderos, técnicos, trabajadores municipales, comarcales, vecinos, todos estáis donde hace falta, sin descanso, con una entrega que conmueve y honra a toda la comarca". "Vuestra presencia, vuestra dedicación y vuestra humanidad hablan por sí solas", han manifestado.

"A cada uno de vosotros queremos deciros algo que sentimos de verdad, desde lo más hondo: sin vosotros, estaríamos perdidos; por ello, nuestra mayor gratitud", han apostillado.