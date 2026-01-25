Ayuso visita la Basílica del Pilar antes de participar en el acto público del PP junto a Azcón

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c), y el candidato del PP a la reelección a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón (d), acompañados de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca (i), en la visita a la Basílica del Pilar. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado este domingo la Basílica del Pilar de Zaragoza junto al candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, y de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, poco antes de participar en el acto electoral de la formación en los Cines Palafox.

Ayuso, que este sábado ya estuvo en dos actos en Zaragoza y Huesca, ha llegado al paseo de Echegaray y Caballero, acompañada de Azcón y allí ha sido recibida por la alcaldesa Natalia Chueca, en una mañana soleada, pero ventosa en la que el cierzo se ha dejado notar en el breve camino de la Basílica.

Un recorrido demorado eso sí por las numerosas fotos que se ha hecho Ayuso a solicitud de ciudadanos que han querido retratarse con la presidenta madrileña. Instantáneas con niños, jóvenes y no tanto, antes de acceder al interior del templo, donde guiados por el delegado capitular de Culto y Pastoral del Pilar, José Antonio Calvo, se han acercado a la Santa Capilla del Pilar y a la columna, que este domingo lucía el manto de la Federación Aragonesa de Fútbol. Allí mismo, Azcón le ha colocado a Ayuso una cinta de la Virgen.

Los políticos se han movido por el templo entre la sorpresa y la expectación de fieles y turistas, algunos de los cuales no han dejado pasar la oportunidad de llevarse un recuerdo en forma de posado junto a Ayuso.

Tras acercarse al Camarín de la Virgen y detenerse junto a las banderas de la Hispanidad, han pasado a ver de cerca las joyas del Museo Pilarista.

Allí Ayuso ha comentado la emoción que le ha producido regresar al Pilar: "Sobre todo, el haber visto todas las banderas de la Hispanidad, que ya las conocía, pero verlas de nuevo con la responsabilidad que tengo ahora me ha emocionado un montón, como ver a la gente rezando que se acercaba a saludar", ha afirmado antes de salir a la plaza del Pilar, habiéndose desprendido del abrigo pese a la mañana ventosa, camino del mitin en el paseo de la Independencia. Por el camino, más fotos con transeúntes en las que no ha faltado un posado con un perro justo en la puerta de los Cines Palafox.

En dicho acto, ha explicado Jorge Azcón, en su intervención que "son 700 los mantos de la Virgen del Pilar, y el Cabildo nos ha trasladado que entre los mantos falta uno del Gobierno de Aragón, eso lo vamos a solucionar, pero falta uno de la Comunidad de Madrid e Isabel ha dicho que lo va a solucionar también de forma inmediata".