Azcón acusa a Sánchez de usar "la terrible barbarie" en Gaza para confrontar y le pide actuar con más responsabilidad

Ha afirmado que las declaraciones del jefe del Ejecutivo central sobre Palestina han servido para "avivar la violencia en las calles"

El presidente del PP Aragón y jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, ha acusado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de utilizar políticamente "el problemón, la terrible barbarie que está ocurriendo en Gaza para intentar polarizar y confrontar". También le ha pedido actuar con "más responsabilidad".

Así lo ha expresado este lunes Jorge Azcón en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en el Comité Ejecutivo y Junta Directiva del PP nacional, en Madrid.

"Lo que está ocurriendo con el pueblo gazatí y lo que está ocurriendo con Palestina nos da pena, nos da profunda tristeza", ha apuntado Azcón, quien ha añadido que "esa tristeza todavía la acrecienta ver lo que está haciendo el presidente del Gobierno --Pedro Sánchez--, que se está equivocando una vez más al utilizar políticamente el problemón, la terrible barbarie que está ocurriendo en Gaza para intentar polarizar y confrontar".

El dirigente 'popular' ha reconocido su preocupación ante lo que ocurre en Gaza, "pero me preocupa muchísimo que tengamos un responsable político que quiere, una vez más, poner sus intereses particulares antes de los intereses generales". En su opinión, Pedro Sánchez utiliza a Palestina "para crear más polarización y que el grado de división que haya en nuestra ciudad tenga que obligarnos a todos o a apoyar a Palestina o Israel".

"Por desgracia --ha dicho Azcón--, el conflicto es extraordinariamente complicado y no se resume en un titular, en ser del Madrid o del Barça, en ser azul o rojo. Lo que está ocurriendo en Palestina es tan grave que el presidente del Gobierno tendría que actuar con mucha más responsabilidad".

"ALAS A LA VIOLENCIA"

Acerca de las declaraciones formuladas este domingo por el presidente del Gobierno de España, Jorge Azcón ha lamentado que "dieron alas a la violencia y han sido más de 20 policías los que han tenido que ser atendidos por contusiones o por heridas de distinta índole. Eso es simple y llanamente impresentable".

Azcón ha insistido en calificar de "barbarie" lo que ocurre en Gaza: "Perdernos en el debate de los que le llamamos genocidio y los que no le llaman genocidio es irresponsable, porque produce división y polarización".

A su juicio, un presidente del Gobierno "que fuera responsable trataría de que hubiera una posición política única de los grandes partidos para tener credibilidad en Europa", ya que España por sí sola "no va a tener una influencia fundamental en el escenario internacional".

"Si no somos capaces de buscar un consenso y lo que hacemos es, como hizo el presidente del Gobierno ayer, generar bronca, lío, polarización y división, lo que estamos haciendo no es ayudar a que el problema se resuelva, sino que sea todavía mayor", ha manifestado el líder del PP en Aragón.

Por tanto, Pedro Sánchez "tiene que centrarse en solucionar problemas, no en crear problemas, y las declaraciones respecto de Palestina lo que han hecho ha sido avivar los problemas avivar los instintos peores y la violencia en las calles".