Azcón admite que comparar el físico de Montero y Alegría fue un error: "Pido disculpas sinceras"

El presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, durante una rueda de prensa, en el Edificio Pignatelli, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Gobierno de Aragón ha aprobado, en la sesión del Consejo de Gobierno celebrada este miér - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha reconocido este jueves que fueron "un error" sus declaraciones, en las que comparaba la apariencia física de la ministra de Hacienda y candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, con la exministra y líder de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría: "Que todo el mundo sepa que sí, me equivoqué y pido disculpas sinceras".

Azcón afirmó este miércoles, en un acto en Zaragoza por el 25 aniversario del diario 'El Confidencial', que Pilar Alegría es "físicamente más atractiva" que María Jesús Montero y que a esta última se le va a poner "mucha peor cara" que a la aragonesa tras las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. Estas declaraciones causaron un gran malestar en las filas socialistas y el propio presidente y candidato del PP a la reelección a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, las calificó como "desafortunadas", lo que llevó al propio Azcón a pedir disculpas horas después en su cuenta de 'X' --antes 'Twitter'--.

"No era mi intención trasladar esa idea", ha recalcado el presidente aragonés, motivo por lo que ha pedido disculpas, algo que "no es muy habitual en la actualidad y muchas veces en política".

"Sí, de verdad, ha sido un error, ha sido desafortunado y, por lo tanto, lo que debo hacer es pedir disculpas. Ayer lo hice en las redes sociales y hoy lo hago ante las cámaras", ha reiterado Azcón, quien ha dicho que no ha hablado con Moreno Bonilla sobre este asunto y ha avisado de que no va a estar "mucho más hablando de esa cuestión".