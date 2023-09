Azcón advierte que defenderá Aragón y España y no habrá referéndum ni amnistía porque el PP no da su voto a "traidores"

ZARAGOZA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-Aragón y jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, ha advertido de que defenderá a Aragón y a España, asegurando que no habrá referéndum ni amnistía porque su formación no da su voto a "traidores".

Jorge Azcón se ha expresado así este sábado, durante su intervención en el acto central del Día del Afiliado del PP de Aragón, que ha tenido lugar en Zaragoza. También han intervenido la secretaria general de los 'populares', Cuca Gamarra, los presidentes provinciales y la alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca.

Con respecto a la sesión de investidura que ha tenido lugar esta semana en el Congreso de los Diputados y a la que se presentaba el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, Jorge Azcón ha opinado que no ha sido "fallida", puesto que ha dejado claro que las elecciones las ganó el Partido Popular y las perdieron los socialistas.

Tras el fracaso de la segunda votación este viernes, en la que el candidato 'popular' no ha obtenido la mayoría simple que hubiese permitido investirle presidente, puesto que ha logrado 172 apoyos, se abre una nueva ronda de consultas entre el Rey Felipe VI y los diferentes grupos parlamentarios para considerar un nuevo candidato a la próxima sesión de investidura.

El dirigente del PP regional ha manifestado que en la Cámara Baja se han expuesto dos modelos diferentes durante la sesión de investidura: "uno valiente", el de Núñez Feijóo, "y otro cobarde", el representado por el candidato del PSOE y actual jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez. En Aragón, "nos gustan los valientes", ha prevenido.

PLENO EN LAS CORTES DE ARAGÓN

En esta línea, el también presidente del Gobierno de Aragón ha afeado que los diputados socialistas en las Cortes de Aragón no quieran hablar de referéndum ni amnistía y "estaban rabiando" cuando se les mencionó en la primera sesión plenaria ordinaria desarrollada este jueves y viernes en el Parlamento autonómico.

En este punto, Azcón ha avisado: "Se van a hinchar de que les expliquemos qué es lo que nos estamos jugando, porque ellos --PSOE-- quieren esconderlo y no dar cuenta a los aragoneses de la verdad, que no es otra que si gana el candidato socialista Pedro Sánchez, Aragón pierde".

"Hay quien quiere que haya españoles de primera y de segunda, porque los socios de Sánchez quieren que los aragoneses seamos de segunda, pero desde el PP vamos a luchar con uñas y dientes y, si es necesario, iremos al Constitucional, pero haremos todo lo que esté en nuestra mano y dentro de la ley para evitar humillaciones a Aragón", ha pronunciado Jorge Azcón.

"TRAIDORES"

Asimismo, el líder 'popular' en la comunidad autónoma ha esgrimido: "Los votos del Partido Popular no se dan a traidores, no nos vamos a fiar de Sánchez, no merece nuestros votos". En este punto, ha alertado: "El PSOE ya ha aceptado la amnistía para romper nuestro país, la igualdad y la unidad de los españoles".

Sin embargo, ha expuesto: "Los aragoneses vamos a decir alto y claro que ni referéndum ni amnistía; aquí se va a defender a Aragón y a España en todos los ayuntamientos de la comunidad y en las Cortes autonómicas, de forma coordinada, porque somos un solo partido".

Ha aventurado que, en caso de una nueva convocatoria de elecciones, el PP "volvería a ganar con la mayoría para que Alberto Núñez Feijóo sea presidente del gobierno".

ASESINATO DE GIMÉNEZ ABAD

Por otra parte, ha elogiado el trabajo del Cuerpo Nacional de Policía, a la Guardia Civil y a los Fiscales y Jueces, porque "gracias a la labor de la justicia" el asesino del que fuera presidente del PP-Aragón, Manuel Giménez Abad, el último jefe militar de ETA, Mikel Carrera Sarobe, alias 'Ata', ha sido condenado a 30 años de prisión.

"Hace más de 20 años que asesinaron al presidente del Partido Popular, pero después de mucho tiempo, se ha hecho justicia", ha sostenido Jorge Azcón.

CIERRE DE FILAS

Por su parte, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha considerado una "lección de orgullo y sentido de Estado" la intervención de Feijóo en el Congreso de los Diputados. "El PP no pone por delante los sillones a los principios, no vende España por el poder, y no arriesga la lealtad a la Constitución", ha especificado.

El Partido Popular es una formación "valiente" frente a la "cobardía" de otros --en referencia al PSOE y su líder, Pedro Sánchez-- "que no dan la cara y mandan a macarras para que enmarronen el debate político y menosprecien un debate de investidura", ha declarado.

Asimismo, el presidente del PP-Zaragoza, Ramón Celma, ha ironizado: "En Aragón tenemos un Óscar Puente"; para referirse al presidente de la Diputación de Zaragoza y secretario general del PSOE provincial, Juan Antonio Sánchez Quero, "que se dedica a criticar, a insultar al Ayuntamiento y a su alcaldesa por querer sacar adelante un nuevo estadio municipal de la Romareda".