Azcón afirma en el 2028 se acabará la lista de espera para el reconocimiento de la discapacidad

CALATAUD (ZARAGOZA), 1 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado que en los dos próximos años se va dejar "a cero" la lista de espera de las personas que necesitan el reconocimiento de la discapacidad.

"Si en estos años hemos conseguido, hemos sido capaces de reducir en más de un 50 por ciento esa lista de espera de las personas que necesitan el reconocimiento de la discapacidad, eso nos lleva a decir que en 2028 seremos capaces de dejar la lista de espera a cero", ha dicho en una rueda de prensa, que se ha celebrado en las sede de AMIBIL, la Asociación de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo de Calatayud y su Comarca.

AMIBIL, ha resaltado, que es una asociación profesionalizada en la que hay más de 116 familias que forman parte de ella, en las que se atiende a cerca de 600 personas con discapacidad, y en la que 60 trabajadores y algunos voluntarios "hacen un trabajo magnífico".

Durante estos dos años y medio del Gobierno de Azcón "no solamente se ha incrementado exponencialmente, sino que hemos conseguido mejorar la ayuda, el cuidado de las personas en Aragón que necesitan a la sociedad aragonesa, que necesitan al Gobierno de Aragón".

Azcón ha argumentado que "en Aragón parecía que lo normal era que hubiera gente que muriera sin tener reconocida la dependencia, eso es lo que defendía el gobierno anterior. Hoy eso es muy distinto porque la dependencia se reconoce a los 141 días, un plazo que se ha reducido en más de un mes y medio desde que accedimos al Gobierno de Aragón. Nunca antes Aragón había cumplido con los plazos que estipulaba la ley para reconocer la dependencia, sino que además destinamos 500 millones de euros en el presupuesto de políticas sociales y familia a las personas que necesitan la ayuda de los aragoneses".

Ha hecho referencia a la propuesta realizada este sábado de incrementar hasta los 1.000 euros mensuales la prestación por atención residencial. "Es importantísimo porque no solamente significa un incremento del 33% de la prestación sino que significa la libertad de poder elegir, de que las familias puedan elegir dónde van a estar mejor cuidados sus seres queridos".

En discapacidad, ha reiterado que la lista de espera de reconocimiento está en mínimos históricos, "en dos años y medio de Gobierno del Partido Popular se ha llevado a cabo una reducción del 53%. No ha sido casualidad, ha sido trabajo, medios humanos y presupuesto aplicado a lo que de verdad es importante".

Jorge Azcón ha subrayado que durante 2025 se resolvieron 19.500 valoraciones, un incremento de casi el 11% respecto a 2024. Esto les permite recibir el reconocimiento y ejercitar los derechos que les corresponden con más agilidad que nunca.

"Además, para garantizar la viabilidad del sector y la calidad de los servicios, se ha aprobado un concierto social histórico, con una inversión que asciende a 197 millones, que va a permitir sufragar 2.992 plazas de residencias, 130 plazas más de los que ofrecía el gobierno anterior".

El candidato popular ha apostillado que además "hemos logrado una mejora acumulada del 22% durante los años 2024 y 2025 en el precio que la Administración paga a las entidades, lo cual permite que la sostenibilidad de esas plazas que se financian con fondos públicos sea mayor porque lo que vimos en el pasado es que no solamente las personas, sino que las entidades sociales que colaboran con el Gobierno de Aragón para ofrecer esas plazas tenían serias dificultades para llegar a fin de mes".

Azcón ha apuntado que "no solo hay más plazas para las personas que necesitan una residencia, sino que además hay nuevas plazas, nuevas tipologías, aumento en la oferta".

En cuanto a la atención temprana, la que necesitan ñiños de 0 a 6 años con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos, "ha sido una prioridad estratégica", ha declarado. "Por eso, hoy hay más niños atendidos en Aragón, con menores listas de espera y con más equipos itinerantes para dar cobertura también en el medio rural".

El candidato ha estimado que aunque ha mejorado la atención que desde el Gobierno de Aragón se presta a las personas que requieren ayuda, no se va a conformar, "el Gobierno de Aragón va a seguir esforzándose para seguir mejorando no solo los números sino la calidad de vida de las personas".

EL PSOE SE HA OLVIDADO DE LA DESPOBLACIÓN

Por otra parte, Jorge Azcón, ha manifestado en relación al mitin que celebra el PSOE este domingo en Teruel, con la presencia de Pedro Sánchez, que "el presidente del Gobierno está con la señora Alegría en Teruel, pero la realidad de lo que no les van a hablar en el acto es de que se han olvidado de incluir la despoblación, un criterio esencial dentro del sistema de la financiación de los servicios públicos".

"El Partido Socialista lo que quiere es defender los intereses de Sánchez. El sistema de financiación de los servicios públicos de los que disfrutamos todos los aragoneses se ha pactado con Esquerra Republicana de Cataluña y se ha incluido la ordinalidad, que significa insolidaridad, que significa que quien más tiene, más se queda", ha agregado.

Para Azcón, "lo que necesitan en Teruel, lo que necesitamos en Aragón, es que el criterio de la despoblación forme parte de eso, se ha olvidado el Partido Socialista. Pilar Alegría viene no a defender a los aragoneses, viene a defender a Sánchez. Viene a hacer todo lo que esté en su mano para que Sánchez siga en La Moncloa y se ha acostumbrado a mentir desde la portavocía del Consejo de Ministros, y eso de mentir en Aragón lo llevamos mal, y la señora Alegría posiblemente lo lleve bastante peor a partir del próximo domingo".