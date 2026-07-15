Azcón aplaude la gestión de Chueca al frente del Ayuntamiento de Zaragoza: "Tiene las prioridades claras"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, junto a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, en el Consistorio municipal. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha felicitado a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, por su gestión al frente de la ciudad, destacando que "tiene las prioridades claras" en vivienda, seguridad, limpieza y transporte, entre otros asuntos, y "el momento de ilusión que vive la ciudad es prácticamente inigualable".

Así lo ha expresado Azcón este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación tras asistir al Debate sobre el estado de la Ciudad, que se ha desarrollado en el Ayuntamiento de Zaragoza. Ha reconocido "morriña" al regresar al Consistorio, ya que fue alcalde desde 2019 hasta 2023.

Azcón se ha referido a las inversiones que llegan a la comunidad autónoma que, fundamentalmente, lo hacen a la ciudad de Zaragoza, lo que abre una ventana de crecimiento económico que se suma al de habitantes.

"Hay algo de lo que yo me siento especialmente orgulloso: de la colaboración que existe entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón", ha expresado el jefe del Ejecutivo autonómico, recalcando que la relación es de "lealtad y trabajo conjunto", lo que redunda "en beneficio de todos".

En lo relativo al impulso de la línea 2 del tranvía, un asunto sobre el que se ha pronunciado la alcaldesa durante su discurso anunciando que va a encargar un estudio a la Universidad de Zaragoza para definir los futuros corredores de transporte público de alta capacidad, tanto la ampliación hacia Arcosur como el eje este-oeste entre Delicias y San José, Azcón ha rememorado: "Quien primero propuso la ampliación de la línea del tranvía hacia Arcosur fue el Partido Popular".

Sobre la posibilidad de que Natalia Chueca repita como alcaldesa tras la celebración de las próximas elecciones municipales de 2027, Azcón ha afirmado: "Estoy convencido de que el buen trabajo tiene recompensa y de que el magnífico trabajo que la alcaldesa está haciendo se recompensará por parte de los zaragozanos".

ROMAREDA

En otro orden de cosas, Jorge Azcón ha hablado del nuevo accionista mayoritario del Real Zaragoza, el grupo inversor A.Gain, para aclarar: "Yo lo que quiero es que Zaragoza suba cuanto antes, sean unos accionistas u otros, que evidentemente cumplan con sus obligaciones, que eso es una magnífica noticia, que le den respaldo financiero al Real Zaragoza, porque lo contrario sería un drama".