Azcón apoya el "inteligente" pacto PP-Vox para el Senado: "No vamos a aceptar que el PSOE decida desnivelar el tablero"

El presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, atiende a los medios de comunicación. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, ha celebrado el "inteligente" pacto alcanzado entre su formación y Vox sobre las candidaturas para el Senado de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre con el objetivo de "regenerar España", para eso, ha continuado, "tenemos que ganar las elecciones" y "no vamos a aceptar que el PSOE decida desnivelar el tablero".

Así lo ha indicado este martes Azcón en declaraciones a los medios de comunicación antes de una visita al Mercado Central y el Casco Histórico de Zaragoza acompañado por la portavoz de campaña del PP y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz.

"Es un acuerdo inteligente que busca que el voto se una y que sepamos cuál es el objetivo fundamental, que es reconstruir España y para eso tenemos que ganar las elecciones", ha defendido Azcón en referencia al acuerdo PP-Vox para armar una candidatura conjunta para la Cámara Alta.

El pacto supone la renuncia de Vox a presentar candidatura propia para el Senado en seis provincias y presentará un único candidato en otras 14; mientras que los 'populares' han avanzado que no se presentarán en tres circunscripciones en las que no han logrado escaños en los últimos años.

En este sentido, el dirigente del PP en Aragón ha afirmado: "No nos vamos a dejar engañar. La izquierda ha decidido cambiar las reglas de la democracia cuando ve que si se vota a partidos pierden las elecciones y decide cambiar las reglas de la democracia y aliarse con todos los partidos".

"Lo que espera --la izquierda-- es que los demás nos quedemos mirando a las avutardas", ha expresado Azcón, pero "no vamos a perder de vista el objetivo final de reconstruir España y que todos tengamos las mismas reglas en la democracia".

Ha abogado por "competir en igualdad de condiciones", lo cual "no significa que todos seamos iguales, pero, por supuesto, en el Partido Popular no vamos a aceptar que el PSOE decida desnivelar el tablero para favorecerle los acuerdos y que nosotros tengamos que mantener una posición que lo único que permitiría es que Pedro Sánchez continuara en La Moncloa".

Por último, ha felicitado a "todos los que han estado trabajando y han hecho posible un acuerdo que va a respetar la voluntad de los aragoneses y que va a respetar la voluntad de los españoles".