El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, en un evento público junto con la candidata del PP Huesca al Congreso, Ana Alós. - PP

HUESCA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado que si gobierna el candidato 'popular' a la Presidencia del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo, creará 135 nuevas plazas de médicos de Atención Primaria en toda la comunidad autónoma, de un total de 4.500 en toda España.

"Eso lo vamos a hacer mejorando las políticas" en el conjunto de España "y atendiendo a las necesidades de nuestros sanitarios", ha afirmado Azcón, quien ha reconocido "la singularidad" en la negociación con los médicos "sin desatender al resto de profesionales del sistema sanitario".

"Feijóo es un gobernante experimentado, tiene el equipo necesario", ha continuado Azcón, realzando que el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de España "ha mejorado la sanidad en Galicia" en su etapa al frente de la Xunta de Galicia.

"Alberto Núñez Feijóo tuvo la responsabilidad de gestionar la sanidad en España antes de que se iniciaran las transferencias a las comunidades autónomas", ha señalado el también presidente del Gobierno de Aragón, recalcando que "cuando tenga que tomar decisiones relacionadas con la salud de todos los aragoneses, de todos los españoles, tomará decisiones basadas en la profesionalidad, en la experiencia, en la capacidad de gestión".

Jorge Azcón ha recordado que, tras la pandemia, el anterior Gobierno socialista de Aragón redujo un 4% el presupuesto del Departamento de Sanidad, añadiendo que "ese modelo de izquierdas es el que ha sacado a los médicos a la calle", en alusión a las movilizaciones para exigir al Ministerio de Sanidad un nuevo Estatuto Marco, lo que ha opuesto a los acuerdos del Gobierno que preside con los sindicatos sanitarios.

El acuerdo del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón con los sindicatos ha posibilitado que los médicos aragoneses "no tengan las guardias peor pagadas de España, que se reconozca su antigüedad y su profesionalidad, y que se bonifique el exceso de horas extraordinarias", ha reivindicado Azcón.

"Lo hemos hecho por justicia, porque los médicos de nuestra comunidad autónoma no se merecen estar entre los peor pagados de España", con una partida presupuestaria que se incrementará hasta los 90 millones de euros, lo que se suma al proceso de estabilización en el Salud, con 1.422 plazas consolidadas durante su etapa de gobierno, pasando de 26.667 profesionales en el Departamento a 28.475, ha añadido, 1.808 más desde el inicio de la legislatura, ha detallado.

DIFICULTAD PARA ENCONTRAR MÉDICOS

Jorge Azcón ha resaltado "las dificultades para encontrar médicos", de ahí la creación de nuevas plazas en las facultades de medicina, también en Huesca, donde este año lectivo 410 alumnos han iniciado sus estudios de medicina, que terminarán en la capital oscense. En Teruel han comenzado los estudios de medicina por primera vez y se han ampliado las plazas en Zaragoza. Además, el año próximo comenzará a impartirse farmacia en Huesca.

El Gobierno que preside Azcón también ha aprobado un decreto-ley para las plazas de difícil cobertura, lo que ha permitido cubrir 69 de las 74 plazas de este tipo que hay en la provincia de Huesca.

En cuanto al transporte sanitario, se ha incrementado hasta los 55 millones de euros el presupuesto para el programado y se han mejorado las condiciones laborales de los trabajadores del transporte programado y urgente.

"El Partido Socialista quitó las ambulancias de nuestros pueblos, del territorio" y, actualmente, hay una UVI móvil permanente en Jaca, ha subrayado.

También se ha puesto en marcha el Centro de Salud 'Ramón y Cajal' de Huesca el pasado mes de febrero, con una inversión de siete millones de euros, a lo que se suma el acelerador lineal del Hospital San Jorge de Huesca, que también cuenta con cirugía robótica, tecnología que tendrá el Hospital Comarcal de Barbastro el año próximo.

En 2027, el Gobierno de Aragón contará con "el presupuesto de Sanidad más importante en la historia de la Comunidad", ha realzado Azcón, apuntando que el presupuesto se elevará a 3.160 millones de euros, un 15% más que en 2024 y un 24% más que cuando gobernaba el PSOE.

"Es verdad que estamos haciendo nuestro trabajo, pero necesitamos la ayuda del Gobierno de España para mejorar la sanidad a una velocidad todavía mayor", ha manifestado Azcón, quien ha reivindicado un pacto por la sanidad "que garantice la cohesión" y un plan urgente para reducir las listas de espera en el conjunto de España.

También ha pedido un nuevo sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta la despoblación, "un compromiso ineludible del PP".

REIVINDICACIÓN HISTÓRICA

La candidata del PP al Congreso por Huesca, Ana Alós, ha recordado que el Ayuntamiento de la capital oscense ha reivindicado el grado completo de medicina durante 20 años, lo que hoy es una realidad.

"Hay que levantar la voz y decir que gracias a un Gobierno del Partido Popular hemos hecho realidad una aspiración ciudadana desde hace décadas", ha dicho Alós, recordando que a partir de 2027 se impartirá farmacia, que "va a ser una solución para las farmacias del mundo rural".

"Gracias al impulso no solo del Gobierno de Aragón, sino también a la Diputación Provincial de Huesca, que ha hecho realidad también esta rehabilitación de este edificio, avanzamos hacia un campus biosanitario de referencia. Aquí hay un proyecto, una inversión, hay un compromiso de sanidad con la sanidad y con el futuro de nuestros jóvenes", ha proclamado Ana Alós.

Ha criticado que el Gobierno de España deje de financiar 20 plazas extraordinarias de la facultad de medicina en Zaragoza y otras cinco en Huesca, cuando "cada semana está regalando miles y miles de euros y ha gobernado a base de machacar a impuestos a los españoles".

"El problema que tienen es que no quieren, de verdad, apostar por esta provincia una vez más", lo que constituye "una muestra más del abandono de nuestra Comunidad y de la provincia de Huesca".

Ana Alós ha destacado del programa sanitario de Núñez Feijóo el aumento del número de plazas de Atención Primaria, la mejora de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios y el pacto de Estado por la sanidad pública, también una financiación autonómica que garantice recursos suficientes y un plan urgente para reducir las listas de espera.

"Mientras el Gobierno de Aragón asume la financiación de las plazas extraordinarias de medicina y trabaja para formar más profesionales sanitarios, el Gobierno de Sánchez ha decidido dejar de aportar esos recursos, alegando razones presupuestarias. Es la diferencia que hoy queremos poner de manifiesto", ha apuntado Alós.

"Ante la falta de médicos, el Gobierno de Aragón mantiene su compromiso económico y el Gobierno central retira una financiación necesaria para ampliar esa formación", ha concluido la candidata del PP al Congreso por Huesca.